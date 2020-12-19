Erol Bulut'tan istifa beklentilerine yanıt

Fenerbahçe, Süper Lig’in 13. haftasında konuk olduğu Gaziantep Futbol Kulübü’ne 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla üst üste ikinci kez sahadan yenilgiyle ayrılan sarı-lacivertli ekipte Teknik Direktör Erol Bulut açıklamalarda bulundu. Kötü gidişat nedeniyle üzgün olduklarını ve çözüm üretmeye çalıştıklarını söyleyen Erol Bulut, önümüzdeki süreçte toparlanmaya çalışacaklarını belirtti.

"Penaltımız ve golümüz verilmedi, maçlardaki karar farklılıkları nasıl oluyor anlamıyorum"

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, "Bugün Gaziantep’e karşı mağlup olduk. Maçın genelinde oyunun kontrolü bizdeydi ama şanslı taraf Gaziantep ekibiydi. Kalemizde çok fazla pozisyon vermedik. Bir duran toptan rakibin ayağına düşen pozisyon gol oldu. İkinci gol de penaltıdan geldi. VAR’daki ofsayt çizgisini kimin çektiğini öğrenmek istiyorum. İkinci olarak dünkü maçta verilen penaltı ile bizim maçta verilmeyen penaltı nasıl bir karar mekanizmasıdır öğrenmek istiyorum. Çünkü o pozisyonda kesinlikle penaltı var. Rakip Thiam’ın ayağına temas ediyor. O yüzden bu iki karar nasıl veriliyor gerçekten merak ediyorum” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Antep'te kayıp Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı. Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Vetrih, 40. dakikada penaltıdan Maxim ve 90+5. dakikada Kenan Özer kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golünü ise 24. dakikada Pelkas attı. Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler ligde oynadıkları son 6 karşılaşmada 4. mağlubiyetlerini almış oldular.Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Gaziantep FK puanını 21'e yükseltirken, sarı-lacivertliler ise 23 puanda kaldı.Gelecek hafta Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Gaziantep FK ise deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.Gaziantep'te tartışma çıkartan pozisyon: Pelkas'ın golü ofsayt değil mi? Oytun ligde ilk kezFenerbahçe'nin genç file bekçisi Ahmet Oytun Özdoğan, ilk kez ligde 11'de şans buldu. Harun Tekin'in sakatlığının ardından Altay'ın cezalı duruma düşmesiyle ilk 11 şansını elde eden Oytun, kariyerinde ilk kez ligde boy gösterdi.Fenerbahçe'de 5 sakatFenerbahçe, Gaziantep FK karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Tolga Ciğerci, Enner Valencia, Mauricio Lemos, Mbwana Samatta ve Diego Perotti, kadroda yer almadı.

"İstifa beklentisi hakkında diyecek bir şeyim yok"

Özellikle taraftarların istifa beklentisi hakkında konuşan Bulut, "İstifa beklentisi hakkında söyleyeceğim bir şey yok. Şu an 23 puanla üçüncü sıradayız. Daha 27 maçımız var. Tabi herkes hocam sen ne diyorsun, ne anlatıyorsun diyecek ama biz yeni bir takımız ve çok eksiğimiz var. 17-18 yeni transferimiz var. Samatta, Perotti gibi eksiklerimiz var. O yüzden bu duruma birlikte girdik ve bu durumdan da birlikte savaşarak çıkacağız” diye konuştu.

Fenerbahçeli taraftarlardan Başkan Ali Koç ve Erol Bulut'a istifa çağrısı Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı. Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Vetrih, 40. dakikada penaltıdan Maxim ve 90+5. dakikada Kenan Özer kaydetti.Fenerbahçe'nin tek golünü ise 24. dakikada Pelkas attı. Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler ligde oynadıkları son 6 karşılaşmada 4. mağlubiyetlerini almış oldular.Taraftarlar istifaya davet ettiAlınan bu kötü sonuçların ardından sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medya üzerinden Başkan Ali Koç'u ve teknik direktör Erol Bulut'u istifaya davet etti. Aynı zamanda birçok taraftar teknik direktör olarak Erol Bulut ile yolların ayrılmasını ve Aykut Kocaman'ın takıma geri dönmesini istediklerini belirttiler.Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'ye Erol Bulut çağrısıGaziantep'te tartışma çıkartan pozisyon: Pelkas'ın golü ofsayt değil mi?Fenerbahçeli taraftarların sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlar şu şekilde;

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'ye Erol Bulut çağrısı Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı. Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Vetrih, 40. dakikada penaltıdan Maxim ve 90+5. dakikada Kenan Özer kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golünü ise 24. dakikada Pelkas attı. Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler ligde oynadıkları son 6 karşılaşmada 4. mağlubiyetlerini almış oldular.Mücadele sonrasında karşılaşmayı NTV'de değerlendiren Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin son maçlarda kötü bir performans ortaya koyduğunu belirtti. Sarı-lacivertlilerde kimin teknik direktör olduğunun belli olmadığını ifade eden Dilmen, "Hangisi teknik direktör bilmiyorum. Erol Hoca orada, Volkan bağırıyor o taraftan, Selçuk bağırıyor. Kimin antrenör olduğu belli olmayan bir ortamda görüyoruz takımı. Bu kulüp de Fenerbahçe Spor Kulübü. Son 6 haftada 4 mağlubiyet var" ifadelerini kullandı.Fenerbahçe'ye Erol Bulut çağrısıRıdvan Dilmen sosyal medya hesabından, Erol Bulut ile yolların ayrılmasının geç olmayacağını ifade ederken, "Fenerbahçe, Teknik Direktörü Erol Bulut ile yollarını ayırırsa erken olmaz, asıl geç kalınmamış olur" cümlelerini kullandı.Fenerbahçe Antep'te kayıpGaziantep'te tartışma çıkartan pozisyon: Pelkas'ın golü ofsayt değil mi?Fenerbahçe, Teknik Direktörü Erol Bulut ile yollarını ayırırsa erken olmaz, asıl geç kalınmamış olur.— Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8) December 19, 2020

Gaziantep'te tartışma çıkartan pozisyon: Pelkas'ın golü ofsayt değil mi? Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadele esnasında yaşanan bir pozisyon tartışmalara neden oldu.Tartışma çıkartan pozisyonKarşılaşmanın 64. dakikasında Gaziantep FK 2-1 üstün durumdayken Fenerbahçe Pelkas ile beraberliği yakaladı. Fakat Yunan oyuncunun attığı gol, yan hakemin ofsayt kararıyla geçerli sayılmadı. VAR incelemesi sonrasında, karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır'a pozisyonu incelemesi için tavsiye verilmedi.Mücadelenin ilerleyen dakikalarında yayıncı kuruşun pozisyonu ofsayt çizgisini çizerek paylaştı. Bu görüntü sonrasında birçok taraftar iptal edilen golün yanlış bir karar olduğunu ifade etti. Fenerbahçeli taraftarlar, pozisyon hakkındaki görüşlerini sosyal medya üzerinden bu şekilde gösterdiler:



