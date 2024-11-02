Özel sporcular Ironman 70.3 Türkiye'de 'limitleri' zorlayacak

Ironman 70.3 Türkiye 3 Kasım Pazar günü Antalya, Belek'te düzenlenecek. Yarışta yer alan 'Limit Bizi' takımı, her biri kendi alanında engelleri aşmış ve başarıya ulaşmış 6 amatör sporcu, bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Dünyada sayılı, Türkiye’de ise ilk olacak bu formatta; yüzme etabında otizmli Tuna Tunca (21), Berkin Uğurlu (42) ile birlikte 1.9 km yüzme; tandem bisikletle görme engelli co-pilot Merve Orhan(30) ve pilot Mert Özgün (47) ile 90 km bisiklet; koşu etabında omurilik felci nedeniyle tekerlekli sandalyede yarışacak olan Okan Aracagök’ü (45) ise Yaman Pamukçu (43) 21.1 km boyunca çekecek. Bu özel proje, TRIBRO triatlon takımının fikir öncülüğünde engellere rağmen hem fiziksel dayanıklılığın hem de zihinsel kararlılığın simgesi olarak hayata geçiyor. Ironman 70.3 Türkiye yarışını bir fırsat olarak gören TRIBRO takımı, burada bir araya gelen herkesin, sınırlarını zorlayarak dayanıklılık ve azimle neler başarabileceklerini göstereceklerini söyledi.

Türkiye'nin ilk Ironman sporcuları arasında yer alan ve geçirdiği kalp rahatsızlığı sebebiyle spor hayatını bitirme noktasına gelen Oğuz Ömür, Ironman 70.3 Türkiye’nin 10’uncu yıl dönümünde yarışmacılar arasında yer alacak. Spor hayatının 1976 yılında başladığını söyleyen Ömür, "Abim triatlon yapıyordu ve onlarla antrenmana başladım. 2005 senesinde ilk Ironman yarışına katıldım ve 2007'de full Ironman'de yarıştım. 23 full ve 40 Ironman 70.3 yarışına katıldım. Aort kapakçığımda üfürüm olarak rahatsızlık başladı. 2003'ten 2018'e kadar kontrol ettiriyordum. Aortun genişlediği kısımda en tehlikelisi. Covid girdi araya 2-3 sene kontrole gitmedim sıkıntımda yoktu. Ocak ayında bir check up a gittim. Orada 5.2 cm genişleme çıktı ve hemen her şeyi bırakıp ağır ilaçlar kullanarak doktor aramaya başladım. Doktorların hepsi ameliyat olmamı önerdi. Ameliyat gerçekleşti ve kalbi durdurup makineye bağladılar. Kalp kapakçığım değişti. Ameliyat çok iyi geçti ve sonrası zahmetliydi. Kafamda hep full Ironman yaparım düşüncesi vardı. O gücü hissediyordum kendimde. Yavaş yavaş ameliyat sonrası antrenmanlara başladım. Antrenman dozajını arttırdığımda vücudum reaksiyon gösterdi. Bir problem yaşadım ve doktoruma gittiğimde kalp yetmezliği var denildi. Antrenmanlarıma düzenli bir şekilde devam ettim doktor eşliğinde. Belirli bir form düzeyine gelince bu yarışa girmeye karar verdim. Amacım burada sadece bitirmek ve kariyerimi tamamlamak. Ironman bir sembolik örnek benim için. En zor tek günde yapılan yarış. Bundan daha uzun yapılan tek günlük yarış yok. İnsanların size bakışı ve telkinlerinin önemi yok. Sizin kendi inancınız önemli. Yarışmacıların hepsinde büyük bir potansiyel var. Genç arkadaşlarıma hep yaparsınız diye söylüyorum. Ben kendimde hep bunu yaparım ameliyat olmama rağmen diye düşündüm. Ironman hayatın bir özeti, inişler çıkışlar oluyor ama sonunda bitiriyorsunuz" ifadelerini kullandı.