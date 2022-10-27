Spor ÖZET | Kızılyıldız-Trabzonspor 2-1
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ÖZET | Kızılyıldız-Trabzonspor: 2-1

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Bordo mavililer bu sonuçla gruptan çıkma şansını son maça bıraktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ÖZET | Kızılyıldız-Trabzonspor: 2-1
Bakasetas - Trabzonspor

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. hafta maçında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'a 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar;

21. dakikada Bakasetas’ın pasında ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Hamsik’in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Milan Borjan’da kaldı.

24. dakikada sağdan ceza sahası içine yapılan ortada kale sahasına yakın noktadan Katai vuruşunu Uğurcan Çakır çıkardı.

28. dakikada Bakasetas’ın uzak mesafeden yerden vuruşunda kaleci Borjan, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

34. dakikada Bardhi’nin uzak mesafeden vuruşunda kaleci Borjan’ın müdahale ettiği meşin yuvarlak direkten döndü. Dönün topla buluşan Bakasetas’ın şutu kaleci Borjan’da kaldı.

37. dakikada Umut Bozok’un geri pasında topu kapan Bukari’nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Katai’nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır’ın solundan ağlarla buluştu. 1-0

39. dakikada Bakasetas’ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta baraja çarpan top kaleci Borjan’ın sağından filelere gitti. 1-1
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