ÖZET | Kızılyıldız-Trabzonspor: 2-1

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Boğaziçi Üniversitesi'nden 'Tolga Sütlü' açıklaması: Çalışmalarını parlatmak için hastaların ölümünü gizledi

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, Dr. Öğr. Üyesi Tolga Sütlü’nün üniversiteden uzaklaştırıldığı yönündeki beyanlarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Üniversiteden yapılan açıklamada, Sütlü'nün gerçekleştirdiği bilimsel bir çalışma neticesinde bazı hastaların hayatını kaybettiği ancak Sütlü tarafından yazılan makalede 'hastaların iyileştiğinin' ifade edildiği belirtildi. Sütlü'nün görev süresinin zaten sona erdiği ifade edilirken, "Sütlü’nün üniversitemizde göreve devam etmesi uygun görülmemiştir." denildi.