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Spor

ÖZET | Marsilya-PSG: 0-3

Fransa Ligue 1'de 25. haftanın kapanış maçında Paris Saint-Germain, deplasmanda Marsilya'yı 3-0 yendi. Bu maçın özetine ve detaylarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

09:52 . 27/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Paris Saint Germain futbolcularının gol sevinci.

Paris Saint Germain futbolcularının gol sevinci.

Fransa Ligue 1'de lider Paris Saint Germain, en yakın takipçisi Marsilya'ya konuk oldu. Son şampiyon, Mbappe'nin 25 ve 55, Messi'nin 29. dakikadaki golleriyle 3 puanı hanesine yazdırdı.


PSG formasıyla tüm kulvarlarda attığı gol sayısını 200'e yükselten Mbappe, Cavani'ye ait kulüp rekorunu egale etti.


Messi ise kulüp kariyerindeki 700. golüne ulaştı. Arjantinli futbolcu, gollerinin 672'sini Barcelona, 28'ini de PSG formasıyla attı.


Diğer taraftan Marsilya forması giyen Cengiz Ünder, ilk 11'de sahaya çıktı ve 81 dakika oynadı. PSG puanını 60'a çıkararak Olimpik Marsilya ile arasındaki farkı 8 puana yükseltti.


Marsilya-Paris Saint Germain 0-3 maç özeti




#FUTBOL
#Kylian Mbappe
#Ligue 1
#Lionel Messi
#Olimpik Marsilya
#Paris Saint-Germain
2 saat önce
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ÖZET | Marsilya-PSG: 0-3
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