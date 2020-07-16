SERİE A

(ÖZET) Milan Parma maç özeti: Hakan Çalhanoğlu'nun golü

İtalya'da Hakan Çalhanoğlu fırtınası: Milan'ı galibiyete taşıdı

Serie A'da Milan, geriye düştüğü maçta Parma'yı 3-1 mağlup etti. Son haftalardaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, yaptığı iki asist ve attığı golle maça damga vurdu. Milan-Parma maçının özeti ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi AA, Yeni Şafak
Hakan Çlahanoğlu'nun gol sevinci

Hakan Çlahanoğlu'nun gol sevinci

İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 33. haftasında Milan, geriye düştüğü maçta konuk ettiği Parma'yı 3-1 mağlup etti.

Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan konuk ekip Parma, 44. dakikada Jasmin Kurtic'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci devrede ataklarını sıklaştıran ev sahibi Milan, 55. dakikada Frank Kessie, 59. dakikada Alessio Romagnoli ve 77. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun ağları sarsmasıyla müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 81. dakikada yerini Rade Krunic'e bırakan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, attığı golün yanı sıra takımının diğer iki golü öncesindeki önemli paslarıyla galibiyete büyük katkı yaptı.

  • Bu sonuçla, Milan puanını 53'e çıkarırken Parma 40 puanda kaldı.

Milan-Parma maç özeti

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