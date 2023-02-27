Geçtiğimiz günlerde Tottenham tarihinin en çok gol atan futbolcusu olan Harry Kane, bu sezon Premier Lig'de çıktığı 25. maçta 18 gol atıp 2 de asist yaptı.
İngiltere Premier Lig'de Chelsea, zor günler geçirmeye devam ediyor. Londra derbisinde Tottenham'a konuk olan Graham Potter yönetimindeki maviler, sahadan 2-0 yenik ayrıldı.
Tottenham Hotspur Stadyumu'nda 61.613 seyirci önünde oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini 46. dakikada Skipp, 82. dakikada Harry Kane kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Chelsea 31 puanda 10. sırada kalırken, Tottenham puanını 45 yaparak 2 maç fazla ve 4 puanla Newcastle'ın önünde kaldı.
Son günlerde eleştirilerin odağı olan ve tehdit epostaları aldığını açıklayan Graham Potter için sosyal medyadan birçok taraftar istifa mesajları yayınladı. Chelsea, sezon başında Potter ve ekibi için Brighton'a 25 milyon euro ödemişti.