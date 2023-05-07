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Spor

ÖZET | Ümraniyespor-Sivaspsor: 4-1

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Ümraniyespor, Umut Nayir'in yıldızlaştığı maçta Sivasspor'u farklı mağlup etti.

15:28 . 7/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Umut Nayir ve arkadaşlarının gol sevinci

Umut Nayir ve arkadaşlarının gol sevinci

Ligin 33. haftasında Ümraniyespor, sahasında Sivasspor'u ağırladı. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.


İstanbul ekibine galibiyeti Umut Nayir getirdi. 3 gol 1 asistle yıldızlaşan 29 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de ilk kez hat-trick yaptı. Ümraniyespor'un son golü Kayode'den geldi.


Sivasspor'un tek golünü Max Gradel attı. Kırmızı-beyazlı ekipte Yatabare, 45+2. dakikada rakibine attığı tokat nedeniyle kırmızı kart gördü.


Sivasspor bu mağlubiyetle 37 puanda kaldı. Kümede kalma savaşı veren Ümraniyespor ise puanını 26'ya yükseltti.


Ümraniyespor-Sivasspor maç özeti için



#Süper Lig
#Sivasspor
#Ümraniyespor
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