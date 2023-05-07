ÖZET | Ümraniyespor-Sivaspsor: 4-1

Umut Nayir ve arkadaşlarının gol sevinci
Ligin 33. haftasında Ümraniyespor, sahasında Sivasspor'u ağırladı. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.
İstanbul ekibine galibiyeti Umut Nayir getirdi. 3 gol 1 asistle yıldızlaşan 29 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de ilk kez hat-trick yaptı. Ümraniyespor'un son golü Kayode'den geldi.
Sivasspor'un tek golünü Max Gradel attı. Kırmızı-beyazlı ekipte Yatabare, 45+2. dakikada rakibine attığı tokat nedeniyle kırmızı kart gördü.
Sivasspor bu mağlubiyetle 37 puanda kaldı. Kümede kalma savaşı veren Ümraniyespor ise puanını 26'ya yükseltti.