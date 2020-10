Ozornwafor elde kaldı

Galatasaray’ın geçen sezon başında geleceğe yatırım olarak transfer ettiği Valentin Ozornwafor, bu sezon sarı-kırmızılı kulübün elini kolunu bağladı. 300 bin Euro karşılığında transfer edilen 1999 doğumlu genç oyuncu, geçtiğimiz sezon İspanya 2. Lig ekiplerinden Almeria’ya kiralanmıştı. Bu sezon da kiralanması için takım aranırken, hiçbir kulüp Nijeryalı oyuncuyu transfer etmeye sıcak bakmadı. Özellikle TFF 1. Lig’den birden fazla takıma önerilmesine rağmen, yıllık ücreti sebebiyle hiçbir takım transfer etmeye yanaşmadı. Yıllık maliyeti 125 bin Euro olan Ozornwafor’a benzer bir sözleşme sunan ekip olmadı. Ozornwafor’un elde kalmasıyla birlikte sarı-kırmızılı kulüpte yabancı oyuncu sayısı 15’e çıktı. Muslera’nın sahalara erken dönme ihtimali sebebiyle lisansı çıkartılırken, Nijeryalı oyuncu ıskartaya ayrıldı. 1,94 boyundaki oyuncunun 2023 yılına kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunuyor. Geçtiğimiz sezon Almeria’da 5 çıkan Ozornwafor bir gol kaydetti. Nijeryalı oyuncunun menajerliğini son dönemde Galatasaray ile adı sık sık anılan William D’avila yapıyor. D’avila aynı zamanda Badou Ndiaye, Henry Onyekuru, Emre Kılınç ve Oghenekaro Etebo transferlerinde de başrol oynamıştı.

G.Saray’dan teklif aldım

Transferin son günün Olimpiakos’a imza atan Bruma, transferin bitimine iki gün kala Galatasaray’ın da içerisinde olduğu 4 farklı takımdan teklif aldığını ifade etti. Bruma, “Transferin son iki gününde Galatasaray da Türkiye’den iki teklif aldım ancak Olimpiakos, PSV ile anlaşma şartları çok daha pozitifti” dedi.