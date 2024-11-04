Pascal Nouma'dan Arda Kardeşler'e sert eleştiri: Olmasa belki daha iyiydi

Arda Kardeşler ve diğer hakemlerin çoğu için ise Pascal Nouma, "O maçta hakem olmasaydı belki daha güzel olurdu. Şimdi en tehlikeli ne? Yeni hakemler var, yeni kurallar var, VAR da var ama hakemler kötü iş yapıyorlar. O zaman ceza normal yani, maalesef. O gün hakem yüzünden bizim Beşiktaş'a problem oldu. 2 maç kaybetti Beşiktaş. Şimdi biz reaksiyon göstereceğiz" ifadelerini kullandı.