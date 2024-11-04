Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Pascal Nouma'dan Arda Kardeşler'e sert eleştiri: Olmasa belki daha iyiydi

Pascal Nouma'dan Arda Kardeşler'e sert eleştiri: Olmasa belki daha iyiydi

16:564/11/2024, Pazartesi
G: 4/11/2024, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Pascal Nouma, Beşiktaş formasıyla çıktığı 62 maçta 27 gole imza atmıştı.
Pascal Nouma, Beşiktaş formasıyla çıktığı 62 maçta 27 gole imza atmıştı.

Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Pascal Nouma, Süper Lig'de maç yöneten hakemleri eleştirdi. Nouma, Galatasaray - Beşiktaş derbisini yöneten Arda Kardeşler için, "Olmasa belki daha iyi olurdu" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcularından Pascal Nouma, Galatasaray - Beşiktaş derbisinde düdük çalan hakem Arda Kardeşler'in performansını eleştirdi.


Arda Kardeşler için yaptığı hataların karşılığı olarak 4-6 hafta arası maç alamayacağının açıklanması üzerine eski Fransız futbolcu, "İşte bu, bravo, tebrikler. Türkiye Futbol Federasyonu bravo." yanıtını verdi.


Arda Kardeşler ve diğer hakemlerin çoğu için ise Pascal Nouma, "O maçta hakem olmasaydı belki daha güzel olurdu. Şimdi en tehlikeli ne? Yeni hakemler var, yeni kurallar var, VAR da var ama hakemler kötü iş yapıyorlar. O zaman ceza normal yani, maalesef. O gün hakem yüzünden bizim Beşiktaş'a problem oldu. 2 maç kaybetti Beşiktaş. Şimdi biz reaksiyon göstereceğiz" ifadelerini kullandı.


"Beşiktaş'tan en beğendiğiniz oyuncu kim?" sorusu üzerine "Sergen Yalçın" yanıtını veren Nouma, bu seneki takımdan ise Rafa Silva'yı beğendiğini belirtti.



#Beşiktaş
#Pascal Nouma
#Süper Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB 1. dönem 1. ortak sınavı soru ve cevap anahtarı kitapçığı yayımlandı