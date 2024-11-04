Pascal Nouma'dan Arda Kardeşler'e sert eleştiri: Olmasa belki daha iyiydi

Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Pascal Nouma, Süper Lig'de maç yöneten hakemleri eleştirdi. Nouma, Galatasaray - Beşiktaş derbisini yöneten Arda Kardeşler için, "Olmasa belki daha iyi olurdu" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcularından Pascal Nouma, Galatasaray - Beşiktaş derbisinde düdük çalan hakem Arda Kardeşler'in performansını eleştirdi.
Arda Kardeşler için yaptığı hataların karşılığı olarak 4-6 hafta arası maç alamayacağının açıklanması üzerine eski Fransız futbolcu, "İşte bu, bravo, tebrikler. Türkiye Futbol Federasyonu bravo." yanıtını verdi.
Arda Kardeşler ve diğer hakemlerin çoğu için ise Pascal Nouma, "O maçta hakem olmasaydı belki daha güzel olurdu. Şimdi en tehlikeli ne? Yeni hakemler var, yeni kurallar var, VAR da var ama hakemler kötü iş yapıyorlar. O zaman ceza normal yani, maalesef. O gün hakem yüzünden bizim Beşiktaş'a problem oldu. 2 maç kaybetti Beşiktaş. Şimdi biz reaksiyon göstereceğiz" ifadelerini kullandı.
"Beşiktaş'tan en beğendiğiniz oyuncu kim?" sorusu üzerine "Sergen Yalçın" yanıtını veren Nouma, bu seneki takımdan ise Rafa Silva'yı beğendiğini belirtti.