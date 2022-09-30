Göztepe Pendikspor'a konuk oluyor

Dünya

İngiliz posta servisi çalışanları iş bıraktı

İngiliz posta servisi Royal Mail çalışanları, maaş zammındaki anlaşmazlık nedeniyle iki günlük grev başlattı. Royal Mail’in yaklaşık 115 bin çalışanı, artan enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında daha adil bir ücret artışı talebiyle iş bıraktı. Başkent Londra’da Islington bölgesinde faaliyet gösteren Royal Mail binasının önünde toplanan çalışanlar, maaşlarına düşük zam oranlarını kabul etmeyeceklerini dile getirdi.