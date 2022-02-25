Pereira Fenerbahçe'den öğrencisini istiyor

Fenerbahçe forması giyen Diego Rossi'ye bir talip daha çıktı.
Brezilya basınına yansıyan haberlerde, Corinthians'ın Uruguaylı futbolcuyla yakından ilgilendiği ifade edildi.
Takımın yeni teknik direktörü Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'ye transfer ettiği Rossi'yi kadrosunda görmek istediği aktarıldı.
23 yaşındaki futbolcuyla ilgilenen takımlar arasında Flamengo ve Internacional da yer alıyor.
"Pereira ile Rossi akraba mı?"
Futbol yorumcusu Tümer Metin, Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde Vitor Pereira'yı Diego Rossi'den vazgeçmemesi nedeniyle eleştirmişti.
Metin, "Pereira, haftaya da Rossi ile başlarsa, biri Rossi'nin nüfus kağıdına falan baksın. Acaba Pereira ile bir akrabalığı var mı diye? Rossi'yi kendin istemiş olabilirsin, bir şey hayal etmiş olabilirsin ama olmuyor oyuncudan, olmayacak da" ifadelerini kullanmıştı.