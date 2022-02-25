Pereira Fenerbahçe'den öğrencisini istiyor

Kasapoğlu dijital etkinlikle duyurdu 2022 yılı gençlik katılımı yılı oldu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, özel olarak tasarlanan sahnede, bakanlık olarak 2022 yılını “Gençlik Katılımı Yılı” olarak belirlediklerini açıkladı. Alışılmışın dışında bir tanıtım organizasyonuyla Türkiye'nin farklı illerinden 16 genç ile gerçekleştirdiği etkinliği sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kasapoğlu, “Burada bizimle olan pek çok arkadaşımızla birlikte olağanüstü bir heyecan içindeyiz. Biliyorsunuz bakanlık olarak; sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif yönden sizlere destek olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı, sizlerin bakanlığı… Tüm tesislerimizde bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz çalışmaları hep sizinle tasarladık. Arzu ettiğiniz eğitimleri, istediğiniz atölyeleri birlikte hayata geçirdik, faaliyetleri birlikte gerçekleştirdik.” diye konuştu.

