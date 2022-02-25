Spor Pereira Fenerbahçeden öğrencisini istiyor
TRANSFER

Pereira Fenerbahçe'den öğrencisini istiyor

Corinthians'ın yeni teknik direktörü Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'ye transfer ettiği Diego Rossi'yi kadrosunda görmek istediği bildirildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Pereira Fenerbahçeden öğrencisini istiyor
Vitor Pereira

Fenerbahçe forması giyen Diego Rossi'ye bir talip daha çıktı.

Brezilya basınına yansıyan haberlerde, Corinthians'ın Uruguaylı futbolcuyla yakından ilgilendiği ifade edildi.

Takımın yeni teknik direktörü Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'ye transfer ettiği Rossi'yi kadrosunda görmek istediği aktarıldı.

23 yaşındaki futbolcuyla ilgilenen takımlar arasında Flamengo ve Internacional da yer alıyor.

Diego Rossi, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 27 maçta 2 gol atarken 5 de asist kaydetti.
Diego Rossi, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 27 maçta 2 gol atarken 5 de asist kaydetti.

"Pereira ile Rossi akraba mı?"

Futbol yorumcusu Tümer Metin, Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde Vitor Pereira'yı Diego Rossi'den vazgeçmemesi nedeniyle eleştirmişti.

Metin, "Pereira, haftaya da Rossi ile başlarsa, biri Rossi'nin nüfus kağıdına falan baksın. Acaba Pereira ile bir akrabalığı var mı diye? Rossi'yi kendin istemiş olabilirsin, bir şey hayal etmiş olabilirsin ama olmuyor oyuncudan, olmayacak da" ifadelerini kullanmıştı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Diego Rossi (@diegorossi9)'in paylaştığı bir gönderi

Fenerbahçe Şubat ayında bütün hedeflerini kaybetti
SPOR
Fenerbahçe Şubat ayında bütün hedeflerini kaybetti
Savaşın ortasında

Savaşın ortasında

​Ünlü aktör Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını belgesel yapacak.
Hava savunma sistemleri durdurdu

Hava savunma sistemleri durdurdu

Kiev'de duyulan iki güçlü patlama sesinin nedeni belli oldu.
Putinin emri sonrası Donbasa askeri harekat başladı

Öğrenciler toplu taşımaya yöneldi

Öğrenciler toplu taşımaya yöneldi

​Fiyat yüzde 22 düştü, talep yüzde 62 arttı.

​Ukraynalılar geceyi metro istasyonlarında geçirdi.

​Rus ordusu Ukrayna topraklarında hızla ilerliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.