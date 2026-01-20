Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
PFDK'dan Burak Yılmaz'a ceza

PFDK'dan Burak Yılmaz'a ceza

13:5520/01/2026, Salı
G: 20/01/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz
Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Kocaelispor maçında kırmızı kart gören Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz'ın cezası belli oldu.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan ikinci hafta maçlarının ardından gerçekleşen sevklerin cezalarını açıkladı.

Kocaelispor maçında kırmızı kart gören Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz'a 3 maç men cezası verildi.

Galatasaray maçında bir cezasını çeken Yılmaz, TÜMOSAN Konyaspor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında da takımının başında olamayacak.





#Burak Yılmaz
#Gaziantep FK
#PFDK
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ocak ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne kadar oldu 2026? İşte Ocak zammı ile evde bakım parasında güncel rakam