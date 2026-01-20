PFDK'dan Burak Yılmaz'a ceza

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Kocaelispor maçında kırmızı kart gören Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz'ın cezası belli oldu.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan ikinci hafta maçlarının ardından gerçekleşen sevklerin cezalarını açıkladı.
Kocaelispor maçında kırmızı kart gören Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz'a 3 maç men cezası verildi.
Galatasaray maçında bir cezasını çeken Yılmaz, TÜMOSAN Konyaspor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında da takımının başında olamayacak.
