PFDK'dan Elneny ve Kayode'ye 3 maç men cezası
SÜPER LİG

PFDK'dan Elneny ve Kayode'ye 3 maç men cezası

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaşlı Mohamed Elneny ile Gazişehir Gaziantepli Olarenwaju Ayobami Kayode'ye üçer maç men cezası verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Lig'in 4. haftasında kırmızı kart gören Beşiktaşlı Elneny ile Gazişehir Gaziantepli Kayode PFDK'ye gönderilmişti.

Süper Lig'in 4. haftasında kırmızı kart gören Beşiktaşlı Elneny ile Gazişehir Gaziantepli Kayode PFDK'ye gönderilmişti.

TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nin Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş maçında birbirlerine yaptıkları hareket sonrasında kırmızı kart gören iki futbolcuya üçer maç men ve 13'er bin lira para cezası verdiği bildirildi.

Kurulun, sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan'a 60 gün hak mahrumiyeti ve 40 bin lira para cezası, bordo-mavili kulübe ise 100 bin lira para cezası uyguladığı kaydedildi.

PFDK'nin Beşiktaş Kulübüne taraftarının neden olduğu saha olayları ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten toplamda 60 bin lira, Gazişehir Gaziantep ve İstikbal Mobilya Kayserispor'a da taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24'er bin lira para cezası kestiği aktarıldı.


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