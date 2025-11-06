Yeni Şafak
PFDK'dan Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü'ye ceza

PFDK'dan Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü'ye ceza

6/11/2025, Perşembe
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu cezaları açıkladı.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu cezaları açıkladı.

Süper Lig 11. haftasında oynanan Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören teknik direktör Sergen Yalçın ile Orkun Kökçü'nün cezaları belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile takım kaptanı Orkun Kökçü disipline sevk edilmişti.


Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), kırmızı kart gören iki ismin cezasını açıkladı. Teknik direktör Sergen Yalçın'a 1 maç, Orkun Kökçü'ye ise 2 maç men cezası verildi.

Yalçın, Antalyaspor karşısında takımın başında yer alamayacak. Orkun Kökçü ise formasına 14. haftada oynanacak Fatih Karagümrük maçında kavuşacak.




