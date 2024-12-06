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PFDK'ya sevk edilen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek savunma hakkını kullanmayacak

PFDK'ya sevk edilen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek savunma hakkını kullanmayacak

Haber Merkezi
22:266/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Dursun Özbek ve yönetimi, Galatasaray antrenmanını takip etti.
Dursun Özbek ve yönetimi, Galatasaray antrenmanını takip etti.

Galatasaray Kulübü, Başkan Dursun Özbek’in Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmesiyle ilgili açıklama yaparak, "Başkanımızın, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından disipline sevk edilmesine şaşırmadık" dedi.

Galatasaray Kulübü, başkan Dursun Özbek'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk eden Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) kararına itiraz edilmeyeceğini duyurdu.


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Başkanımızın disipline sevk edilmesine şaşırmadık. Sene başında hiçbir kulüp başkanını disipline sevk etmeyeceğiz diyen TFF bugün haksızlık, tehdit ve zalimliğin federasyonu haline gelmiştir. Galatasaray Spor Kulübü, TFF’nin en basit ahlak ilkesi olan tarafsızlığını kaybetmiş olması nedeniyle savunma hakkını kullanmayacaktır. Yaşanan bu değişimin arkasındaki nedenleri Türk spor kamuoyunun takdirine bırakıyoruz ve soruyoruz: Başkanımızı bir televizyon kanalında açıkça tehdit eden federasyon başkanı kime hesap verecektir? Hangi kurul kendisini cezalandıracaktır?"





#Galatasaray
#Dursun Özbek
#TFF

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