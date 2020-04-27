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Podolski'den çocuklara: Yıldız bir kere kayar ve onu yakalamalısınız

Fraport TAV Antalyaspor’un yıldızı Lukas Podolski, U12 takımın oyuncuları ile bir araya gelerek tavsiyelerde bulundu.

Haber Merkezi AA
Podolski, Antalyaspor formasıyla çıktığı 7 maçta 2 gol atarken, 2 de asist yaptı:

Podolski, Antalyaspor formasıyla çıktığı 7 maçta 2 gol atarken, 2 de asist yaptı:

Lukas Podolski, kulübün 12 yaş altı takımı oyuncularıyla telekonferans sistemi aracılığıyla bir araya geldi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, takımın telekonferanslı buluşmasına sürpriz yaparak katılan Podolski, kendi futbol yaşamından örnekler verdiği çocuklara, mücadeleyi asla bırakmamalarını tavsiye etti.

"Hayallerinizin peşinden gitmekten asla vazgeçmeyin"


Futbola başlamasından ilk profesyonel maçına, oynadığı dev kulüplerden dünya kupasını kaldırmasına kadar birçok anısını paylaşan Podolski, sorularını da yanıtladığı çocuklara, "Yıldız bir kere kayar ve onu yakalamalısınız. Elinize geçen fırsatları iyi değerlendirin ve hayallerinizin peşinden gitmekten asla vazgeçmeyin" önerisinde bulundu.

Alman futbolcu, en kısa zamanda 12 yaş altı takımın antrenmanını da ziyaret etmek istediğini ifade etti.


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