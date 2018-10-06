UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Avrupa'nın dev kulüpleri Porto maçında Sinan Gümüş'ü beğendi

Porto'lu futbolcular için gelip Sinan'ı beğendiler

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya 1-0 mağlup olduğu mücadelede ev sahibi ekibin oyuncularını izlemeye gelen Avrupa devlerinin temsilcileri, Sinan Gümüş'ü beğendi.

Haber Merkezi Diğer
Sinan Gümüş Porto maçında birçok gol pozisyonuna girdi.

Sinan Gümüş Porto maçında birçok gol pozisyonuna girdi.

Fotoğraf: Burak Akbulut / AA

Galatasaray’ın kaybetse bile oynadığı güzel futbolla alkışlandığı Porto deplasmanında Sinan Gümüş, Avrupa devlerinin radarına girdi.

Skorer'de yer alan habere göre her zaman Porto’yu yakın mercek altına alan Avrupa’nın dev kulüplerin scoutlarının özellikle Sinan Gümüş’ün performansından çok etkilendikleri ortaya çıktı.

Juventus, Atletico Madrid, Chelsea gibi dünya devlerinin Alex Telles ve Jesus Corona’yı takibe aldıkları ancak Galatasaray maçında bu futbolcularla beraber Sinan Gümüş’ün ismini not ettikleri belirtildi. Bu kulüplerin Sinan’ı özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında izlemeye devam edecekleri dile getirildi.

Portolu idarecilerin de Sinan Gümüş’ün durumunu araştırdıkları belirtildi.Portekiz ekibinin de Sinan’la yakından ilgilenme kararı aldığı bildirildi.

  • Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 24 yaşındaki futbolcuyla ilgili sarı-kırmızılılar devre arasında harekete geçmeyi planlıyordu. Ancak Sinan’in Portekiz’de dikkat çekmesinden sonra bu görüşmelerin öne çekilmesi bekleniyor.

Yenilginin faturası Gomis'e çıktı
Yenilginin faturası Gomis'e çıktı

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Şampiyonlar Ligi'nde Porto deplasmanında alınan 1-0'lık mağlubiyetin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Hürriyet'e konuşan Abdurrahim Albayrak, takımdaki santrforsuzluğun bedelini ödediklerini belirterek şunları söyledi:Porto maçında santrforsuzluğun faturasını, bedelini ödedik. Son güne kadar bizi oyalayıp gitmek isteyen Gomis, elimizi kolumuzu bağladı. Transferin bitimine 1-2 gün kala imzaları atıp gönderdik. Hepsi birbirine eklenince söylenecek çok şey var. Gomis, bizi götürdü götürdü köşeye sıkıştırdı. Bir taraftan alacak olduğumuz santrforlarla ilgili sorunlar çıktı. UEFA’nın kurallarına uymasaydık, 25 milyon euro gibi bir cezayla karşı karşıya kalacaktık. Bu riske kimse giremez. O yüzden de santrfor alamadık. Böyle bir maçtan sonra insan elbette üzülüyor.Younes Belhanda maç biter bitmez Porto forması giydi

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