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Potanın Perileri Litvanya'yı mağlup etti: Dünya Kupası bileti aldı

Potanın Perileri Litvanya'yı mağlup etti: Dünya Kupası bileti aldı

14:2129/06/2025, Pazar
G: 29/06/2025, Pazar
DHA
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A Milli Kadın Basketbol Takımı
A Milli Kadın Basketbol Takımı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası 7'ncilik karşılaşmasında Litvanya'yı 99-87 yenerek Dünya Kupası 2026 Elemelerine katılmaya hak kazandı.

FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası 7'ncilik karşılaşmasında A Milli Kadın Basketbol Takımı Litvanya'yı 99-87 yenerek turnuvada 7'nci oldu ve FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2026 Elemelerine katılmayı başardı.


Karşılıklı sayılarla başlayan ve her iki takım adına düşük dış atış yüzdeleriyle geçilen maçın ilk periyodu 26-21 Ay-yıldızlıların üstünlüğü ile sona erdi. İlk yarının bitimine 8.37 kala rakibin top kaybının iyi değerlendiren Sevgi'nin bulduğu basketle Milliler skoru 32-21'e taşıyarak farkı çift hanelere taşıdı. A Milli Takım farkı 13 sayıya kadar çıkardığı ilk yarı sonunda 52-46'lık skorla soyunma odasına avantajlı gitti.


İkinci yarıya daha iyi başlayan rakip takım skorda da üstünlüğü ele geçirdiği 3'üncü periyodu 74-73 önde tamamlamayı başardı.


Maçın bitimine 8.20 dakika Alperi'nin üçlüğüyle skoru 78-76 ile yeniden lehine çeviren Milliler bu periyotta daha etkili görünen taraftı. Özellikle son çeyreğin ilk 5 dakikasında Alperi ile etkili olan Türkiye maçtan da 99-87 galip ayrılarak FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2026 Elemelerine katılmaya hak kazandı.


Milli Takım'da McCowan ve maçın oyuncusu seçilen Sevgi Uzun 22'şer sayı ile oynadı.




#A Milli Kadın Basketbol Takımı
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