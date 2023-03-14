Premier Lig'de bir ilk: Stamford Bridge'de iftar programı yapılacak

İngiliz kulübünden yapılan yazılı açıklamada, "Chelsea, Stamford Bridge'de ilk açık iftar programına ev sahipliği yapacak. 26 Mart Pazar günü kulüp ve bir Premier Lig stadı için bir ilk olacak şekilde Stamford Bridge'de saha kenarında bir açık iftar programına ev sahipliği yapacak" denildi.