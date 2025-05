"Bu tarz maçlar böyle. Şampiyonlar Ligi'nde her şey olabilir. Son saniyesine kadar maç değişebilir. Yani her şeye hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bunu tecrübe ettik, gördük, biliyoruz, yaşadık. Biz yaşadık sahada. Pes etmemek gerekiyormuş. Özellikle Barcelona maçında gördük. Son dakikada attığımız Acerbi'nin golüyle. Şampiyonlar Ligi bu işte. O yüzden dediğim gibi şimdiki maça da iyi hazırlanacağız. Hocamız da biz de iyi hazırlanacağız. Buna eminiz. İnşallah bu final farklı olur ilkinden. İnşallah o kupayı kaldırmak nasip olur. Çünkü tek eksik olan o, benim kariyerimde kupa olarak. Çok istiyorum. Elimizden geleni yapacağız. Buna eminim bu sefer."

'Destek her zaman iyi gelir'

Final günü milyonlarca Türk'ün kalbinin kendisiyle atacağı ve Interli taraftarların adına özel besteler yaptığı hatırlatılan, yoğun sevginin kendisinde baskı yaratıp yaratmadığı sorulan Hakan Çalhanoğlu, "Destek her zaman iyi gelir. Baskı değil, bu daha çok bana göstermiş oldukları sevgileri, saygıları. Ben de bunu her zaman diyorum; sahada olduğum sürece sadece futbolculuğumla değil insanlığımla da herkese örnek olmaya çalışıyorum. Onların duaları benim için çok önemli. Özellikle ülkemdeki insanlarımızın. İnşallah onları gururlandırırım o gün. Dualarını eksik etmesinler. Onları en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum her zaman. Sadece futbolculuğumla değil kişiliğimle de." değerlendirmesinde bulundu.