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PSV-Galatasaray (CANLI)

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Hollanda temsilcisi PSV ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
PSV-Galatasaray (CANLI)
Galatasaray, yeni sezonun ilk resmi maçında deplasmanda PSV ile karşı karşıya geliyor.

Galatasaray yeni sezonun ilk resmi maçına bugün çıkıyor. Sarı kırmızılılar UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Hollanda temsilcisi PSV ile deplasmanda karşılaşıyor.

Eindhoven kentindeki Philips Stadı'nda oynanacak müsabaka Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı TV8 ekranlarından canlı olarak izleyebilecek.

2006-2007 sezonunda Galatasaray, Şampiyonlar Ligi C Grubunda deplasmanda PSV'ye 2-0 mağlup olmuştu.
2006-2007 sezonunda Galatasaray, Şampiyonlar Ligi C Grubunda deplasmanda PSV'ye 2-0 mağlup olmuştu.

Galatasaray, Devler Ligi'ne nasıl gider?

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edebilmesi için üç ön eleme turunu geçmesi gerekiyor.

  • 2. ön eleme turunda PSV ile eşleşen sarı-kırmızılı ekip Hollandalı rakibini elemesi durumunda 3. ön eleme turunda mücadele edecek. Galatasaray bu turu da geçerse play-off turuna yükselecek ve oradan da istediği sonuçları alırsa gruplara katılmaya hak kazanacak.

Galatasaray, PSV Eindhoven'a elenirse ne olacak?

Galatasaray, PSV Eindhoven'a elenirse Avrupa macerası bitmeyecek. Bu durumda sarı-kırmızılı ekip Şampiyonlar Ligi'nden elense de Avrupa Ligi için mücadelesini sürdürecek.

Galatasaray, PSV'ye elenirse yoluna Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda devam edecek. Orada turu geçmesi durumunda ise play-off oynayacak ve play-off turunun ardından gruplara katılabilecek.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda da elenirse Avrupa'ya veda edecek.

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