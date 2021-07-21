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Galatasaray turu Hollanda'da bıraktı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Hollanda temsilcisi PSV'ye deplasmanda 5-1 mağlup olarak tur şansını zora soktu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray turu Hollandada bıraktı
PSV forması giyen Eran Zahavi, Galatasaray karşısında 3 gol atarak geceye damga vurdu.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Hollanda temsilcisi PSV'ye deplasmanda 5-1 mağlup olarak tur şansını zora soktu.


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Galatasaray, Devler Ligi'ne nasıl gider?

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edebilmesi için üç ön eleme turunu geçmesi gerekiyor.

  • 2. ön eleme turunda PSV ile eşleşen sarı-kırmızılı ekip Hollandalı rakibini elemesi durumunda 3. ön eleme turunda mücadele edecek. Galatasaray bu turu da geçerse play-off turuna yükselecek ve oradan da istediği sonuçları alırsa gruplara katılmaya hak kazanacak.

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Galatasaray, PSV Eindhoven'a elenirse ne olacak?

Galatasaray, PSV Eindhoven'a elenirse Avrupa macerası bitmeyecek. Bu durumda sarı-kırmızılı ekip Şampiyonlar Ligi'nden elense de Avrupa Ligi için mücadelesini sürdürecek.

Galatasaray, PSV'ye elenirse yoluna Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda devam edecek. Orada turu geçmesi durumunda ise play-off oynayacak ve play-off turunun ardından gruplara katılabilecek.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda da elenirse Avrupa'ya veda edecek.

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