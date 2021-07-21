Galatasaray turu Hollanda'da bıraktı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Hollanda temsilcisi PSV'ye deplasmanda 5-1 mağlup olarak tur şansını zora soktu.
Galatasaray, Devler Ligi'ne nasıl gider?
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edebilmesi için üç ön eleme turunu geçmesi gerekiyor.
- 2. ön eleme turunda PSV ile eşleşen sarı-kırmızılı ekip Hollandalı rakibini elemesi durumunda 3. ön eleme turunda mücadele edecek. Galatasaray bu turu da geçerse play-off turuna yükselecek ve oradan da istediği sonuçları alırsa gruplara katılmaya hak kazanacak.
Galatasaray, PSV Eindhoven'a elenirse ne olacak?
Galatasaray, PSV Eindhoven'a elenirse Avrupa macerası bitmeyecek. Bu durumda sarı-kırmızılı ekip Şampiyonlar Ligi'nden elense de Avrupa Ligi için mücadelesini sürdürecek.
Galatasaray, PSV'ye elenirse yoluna Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda devam edecek. Orada turu geçmesi durumunda ise play-off oynayacak ve play-off turunun ardından gruplara katılabilecek.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda da elenirse Avrupa'ya veda edecek.