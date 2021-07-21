Galatasaray turu Hollanda'da bıraktı

Spor

Fatih Terim: Gereken neyse zaman içerisinde yapacağız

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 5-1'lik PSV mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Takımın hazır olmadığını ifade eden Terim, 'Galatasaraylılar benim neden üç sene zaman istediğimi daha iyi anlamıştır' ifadelerini kullandı. Basın toplantısının başında ise bir basın mensubunun; Neden üçlü savunmayı tercih ettiğiniz merak edildi' sözlerine tecrübeli teknik adamın, 'Kim merak etti, sen mi?' şeklinde cevap vermesi sosyal medyada gündem oldu.