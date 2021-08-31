Radamel Falcao'nun yeni takımını duyurdular: Çok kısa bir süre kaldı

Galatasaray'da takımdan ayrılması için transfer görüşmeleri yapmasına izin verilen Radamel Falcao, İspanya La Liga takımlarından Rayo Vallecano ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.
İspanyol basını bu transferin gerçekleşmesi için Radamel Falcao ve Galatasaray arasında sözleşme fesih görüşmelerinin gerçekleştiğini belirtti.
- Bu gece itibarıyla transfer dönemi İspanya'da kapanıyor. Falcao ve Galatasaray arasındaki fesih bu transfer dönemi kapanmadan gerçekleşirse Kolombiyalı yıldızın Rayo Vallecano ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
Radamel Falcao, Galatasaray formasıyla çıktığı 43 resmi maçta 20 gol attı 3 de asist yaptı.