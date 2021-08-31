Radamel Falcao'nun yeni takımını duyurdular: Çok kısa bir süre kaldı Galatasaray'da takımdan ayrılması istenen Radamel Falcao için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Avrupa basını, yıldız oyuncunun yeni takımına imza atmak üzere olduğunu ve bunun gerçekleşmesi için Galatasaray ile arasındaki feshin gerçekleşmesinin beklendiği aktarıldı.

Haber Merkezi 31 Ağustos 2021, 20:32 Son Güncelleme: 31 Ağustos 2021, 20:40 Yeni Şafak