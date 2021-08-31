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Radamel Falcao'nun yeni takımını duyurdular: Çok kısa bir süre kaldı

Galatasaray'da takımdan ayrılması istenen Radamel Falcao için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Avrupa basını, yıldız oyuncunun yeni takımına imza atmak üzere olduğunu ve bunun gerçekleşmesi için Galatasaray ile arasındaki feshin gerçekleşmesinin beklendiği aktarıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Radamel Falcaonun yeni takımını duyurdular: Çok kısa bir süre kaldı
Radamel Falcao, Galatasaray'da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü beklentileri karşılayamamıştı.

Galatasaray'da takımdan ayrılması için transfer görüşmeleri yapmasına izin verilen Radamel Falcao, İspanya La Liga takımlarından Rayo Vallecano ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

İspanyol basını bu transferin gerçekleşmesi için Radamel Falcao ve Galatasaray arasında sözleşme fesih görüşmelerinin gerçekleştiğini belirtti.

  • Bu gece itibarıyla transfer dönemi İspanya'da kapanıyor. Falcao ve Galatasaray arasındaki fesih bu transfer dönemi kapanmadan gerçekleşirse Kolombiyalı yıldızın Rayo Vallecano ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Radamel Falcao, Galatasaray formasıyla çıktığı 43 resmi maçta 20 gol attı 3 de asist yaptı.


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