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Ralf Rangnick Manchester United'dan ayrıldı

Tecrübeli teknik adam Ralf Rangnick, Avusturya Milli Takım teknik direktörlüğüne odaklanmak için İngiliz ekibindeki danışmanlık görevinden ayrıldığını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ralf Rangnick Manchester Uniteddan ayrıldı
​Ralf Rangnick

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da Ole-Gunnar Solskjaer'den sonra geçici olarak teknik direktörlük görevine getirilen Ralf Rangnick, gelecek sezondan itibaren İngiliz kulübünde danışman olarak görev yapacaktı.

Fakat Manchester United'dan yapılan açıklamaya göre Ralf Rangnick, Avusturya Milli Takım teknik direktörlüğüne odaklanmak için İngiliz ekibindeki danışmanlık görevinden tamamen ayrıldığı açıklandı.

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