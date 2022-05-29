Ralf Rangnick Manchester United'dan ayrıldı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da Ole-Gunnar Solskjaer'den sonra geçici olarak teknik direktörlük görevine getirilen Ralf Rangnick, gelecek sezondan itibaren İngiliz kulübünde danışman olarak görev yapacaktı.

Fakat Manchester United'dan yapılan açıklamaya göre Ralf Rangnick, Avusturya Milli Takım teknik direktörlüğüne odaklanmak için İngiliz ekibindeki danışmanlık görevinden tamamen ayrıldığı açıklandı.

Manchester United'ın yeni teknik direktörü ise Erik Ten Hag olmuştu.