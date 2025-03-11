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Fenerbahçe'ye Norveçli hakem

Fenerbahçe'ye Norveçli hakem

13:2511/03/2025, Salı
G: 11/03/2025, Salı
AA
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Espen Eskas, 2005 yılında hakemliğe başladı.
Espen Eskas, 2005 yılında hakemliğe başladı.

Fenerbahçe'nin İskoç ekibi Rangers ile 13 Mart Perşembe günü oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçını Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek.

Fenerbahçe’nin Rangers ile deplasmanda oynayacağı maçta Norveç Futbol Federasyonu’ndan Espen Eskas düdük çalacak.


Ibrox Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak maçta Espen Eskas'ın yardımcılıklarını Norveç Futbol Federasyonundan Jan Erik Engan ve Isaak Elias Bashevkin yapacak.


Mücadelenin dördüncü hakemi ise Norveç'ten Rohit Saggi olacak.


Maçta Hollandalı Pol van Boekel VAR, Almanya'dan Christian Dingert ise AVAR olarak görev alacak.







#Fenerbahçe
#Rangers
#Espen Eskas

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