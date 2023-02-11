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Spor

Rasmus Ankersen: "Zor günleri hep birlikte aşacağız"

Göztepe'nin Danimarkalı başkanı Rasmus Ankersen, Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizi etkileyen deprem felaketi sebebiyle açıklamalarda bulundu.

11:51 . 11/02/2023 Cumartesi
DHA
Rasmus Ankersen

Rasmus Ankersen

1'inci Lig ekiplerinden Göztepe'de Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketlerinin ardından afet bölgelerine yapılan yardımlar tüm hızıyla sürerken, sarı-kırmızılıların Danimarkalı Başkanı Rasmus Ankersen, Türk halkına mesaj gönderdi.


"Bu zor günleri dayanışma içinde hep birlikte aşacağız"

Büyük bir dayanışmanın olduğunu belirten Ankersen, "En derin üzüntülerimi ve başsağlığı dileklerimi tüm Türk halkıyla, depremden etkilenen herkesle paylaşmak isterim. Göztepe olarak kamu kurumları ve taraftarımızla gereken desteği veriyoruz. Tüm kalbimizle ve desteğimizle Türk halkının yanındayız. Bu zor günleri dayanışma içinde hep birlikte aşacağız" ifadelerini kullandı.

"Yardımlarımız tüm hızıyla sürecektir"

Depremzedeler için Gürsel Aksel Stadı'nda oluşturulan yardım noktasına herkesin büyük bir özveriyle ilgi gösterdiğine değinen Rasmus Ankersen, "Taraftarlarımıza ve İzmirlilere göstermiş oldukları dayanışma için çok teşekkür ediyorum. Gürsel Aksel Stadımız bu dayanışmanın ve toplanan ürünlerin deprem merkezine gönderilmesi için önemli bir merkez oldu. Kulüp yönetimimiz, A takım oyuncularımız, teknik ekibimiz, kulüp personelimiz, akademideki oyuncularımız ve taraftarımız yardım merkezimizi ziyaret etti. Birçok tırla gıda ve ihtiyaç maddesinin bölgeye ulaşılması sağlandı. Yardımlarımız tüm hızıyla sürecektir" ifadelerini kullandı.


 

#Futbol
#Göztepe
#Deprem
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Rasmus Ankersen: "Zor günleri hep birlikte aşacağız"
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