Real Madrid'e Kylian Mbappe şoku: Sahalardan uzak kalacak

Kylian Mbappe
LaLiga devi Real Madrid'e Kylian Mbappe'den kötü haber geldi. Eflatun-beyazlılardan yapılan bilgilendirmeye göre, Fransız futbolcunun sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu.
İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekiplerinden Real Madrid'de yıldız oyuncu Kylian Mbappe sakatlandı.
Kulübün açıklamasında, Mbappe'nin sol dizinde burkulma meydana geldiği ifade edildi.
İspanya basınına göre 27 yaşındaki Fransız futbolcu, 3 hafta sahalardan uzak kalacak.
Bu sezon 24 karşılaşmada forma giyen forvet oyuncusu 29 gol atıp, 5 asistlik performans sergiledi.
#Real Madrid
#Kylian Mbappe
#Sakatlık