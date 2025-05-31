Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Recep Uçar: Tecrübesizliğimizin kurbanı olduk

Recep Uçar: Tecrübesizliğimizin kurbanı olduk

19:5331/05/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar
TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Fenerbahçe yenilgisi sonrası konuştu. Uçar, “Genel anlamda somut olarak 2 takımın iddiası olmaması sebebi ile oynanması zor bir maçtı. Bizim adımıza iyi mücadele ettiğimiz, kazanabileceğimiz ancak tecrübesizliğimizin kurbanı olduk” ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında TÜMOSAN Konyaspor deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu.


Mücadelenin ardından TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.


İyi mücadele ettiklerini, kazanabileceklerini ancak tecrübesizliğin kurbanı olduklarını dile getiren Recep Uçar, “Sezonun son maçı. Genel anlamda somut olarak 2 takımın iddiası olmaması sebebi ile oynanması zor bir maçtı. Bizim adımıza iyi mücadele ettiğimiz, kazanabileceğimiz ancak tecrübesizliğimizin kurbanı olduk. Maç öncesi 7 tane sakat oyuncumuz vardı, 3 oyuncu cezalı, 3 oyuncu gelecek sezon planlarımız içerisinde olmaması nedeniyle izin vermiştik. Fenerbahçe'nin taraftarla bağının koptuğu ortamda kazanma olasılığımızın arttığını düşünmüştük. Öne geçtik Melih Bostan ile Fenerbahçe altyapısı olan oyuncumuz. Sonrası bölümde Fenerbahçe gerek kulübesi gerek saha içi kalitesinde topa daha fazla sahip olacaktı. İlk yarı yüzde 100 şut hatırlamıyorum. Gole kadar pozisyon vermemiştik. Deniz'in basit hatası ve sonraki bölümde 8 dakika sonra yediğimiz gol. Direkten dönen topumuz var. Sonuçta kazanamadığımız bir oyun. Bizim tarafımıza gelecek sezon için birçok mesaj içeren bir maç. Deniz Ertaş ve Melih Bostan'ın Ümit Milli Takıma gitmesi mutlu eden bir sonuç” ifadelerini kullandı.

'GEMİYİ GÜVENLİ ŞEKİLDE LİMANA YANAŞTIRDIK'

Korkulu rüya görmeden bir sezon bitirdiklerini söyleyen Uçar, “İçeride yaşadığımız birçok sıkıntıya rağmen, Avrupa kupalarında oynayıp sonraki sezon küme düşme tehlikesi yaşanan bir lig. Kupada yarı final oynayarak birçok genç oyuncunun sahada yer almasına vesile olarak gemiyi haftalar öncesinde güvenli şekilde limana yanaştırdığımız sezon. Konya'da 7 ay geçti; yönetime, taraftarlara, teknik ekibimize teşekkür ediyorum. Maddi manevi fedakarlık yapan oyuncularıma teşekkür ediyor, onlarla gurur duyuyorum” dedi.


Gelecek sezon kadro planlaması hakkında bilgiler veren Recep Uçar, sözlerini şöyle noktaladı:

“Prip olmayacak. Kendisine teşekkür ettik. Kadro içinde görüştüğümüz oyuncular var. Nikola da bu isimlerden bir tanesi. Keyta ve Nikola'ya başka bir macerada yola çıkmalarını söyledik.”






#TÜMOSAN Konyaspor
#Recep Uçar
#Fenerbahçe
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BDDK personel alımı başvuru tarihleri 2025: Hangi kadrolarda alım yapılacak? İşte başvuru şartları