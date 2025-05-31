Recep Uçar: Tecrübesizliğimizin kurbanı olduk

İyi mücadele ettiklerini, kazanabileceklerini ancak tecrübesizliğin kurbanı olduklarını dile getiren Recep Uçar, “Sezonun son maçı. Genel anlamda somut olarak 2 takımın iddiası olmaması sebebi ile oynanması zor bir maçtı. Bizim adımıza iyi mücadele ettiğimiz, kazanabileceğimiz ancak tecrübesizliğimizin kurbanı olduk. Maç öncesi 7 tane sakat oyuncumuz vardı, 3 oyuncu cezalı, 3 oyuncu gelecek sezon planlarımız içerisinde olmaması nedeniyle izin vermiştik. Fenerbahçe'nin taraftarla bağının koptuğu ortamda kazanma olasılığımızın arttığını düşünmüştük. Öne geçtik Melih Bostan ile Fenerbahçe altyapısı olan oyuncumuz. Sonrası bölümde Fenerbahçe gerek kulübesi gerek saha içi kalitesinde topa daha fazla sahip olacaktı. İlk yarı yüzde 100 şut hatırlamıyorum. Gole kadar pozisyon vermemiştik. Deniz'in basit hatası ve sonraki bölümde 8 dakika sonra yediğimiz gol. Direkten dönen topumuz var. Sonuçta kazanamadığımız bir oyun. Bizim tarafımıza gelecek sezon için birçok mesaj içeren bir maç. Deniz Ertaş ve Melih Bostan'ın Ümit Milli Takıma gitmesi mutlu eden bir sonuç” ifadelerini kullandı.