Recep Uçar'dan Fenerbahçe mesajı: En iyi şekilde hazırlanacağız

Hasan Ali Kaldırım:

Zorlu bir maç bizi bekliyor. Fenerbahçe bu ligin belki de en iyi futbolunu oynayan takımlarından birisi ama bizim de iyi bir gidişatımız var, özgüvenimiz yerinde ve bunu sürdürmek istiyoruz. Kendi sahamızda, kendi seyircimiz önünde iyi bir performans sergileyerek iyi gidişatımızı devam ettirmek istiyoruz. Hedefimiz bu ve çalışmalarımız bu yönde.