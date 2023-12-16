Recep Uçar'dan Fenerbahçe mesajı: En iyi şekilde hazırlanacağız

Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve pas çalışmaları yapıldı. Tecrübeli isim Gökhan Sazdağı, takımdan ayrı olarak çalıştı. Antrenman öncesinde teknik direktör Recep Uçar, Hasan Ali Kaldırım ve Bahoken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
"Aslında bugün Karagümrük deplasmanında olmamız gerekiyordu ama liglerimiz malum üzücü olay nedeniyle 1 hafta ertelendi. Değerli hakemimiz Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Önümüzde Fenerbahçe maçı var. Onları Avrupa Konferans Ligi'nde başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Grubu lider olarak tamamladılar. Umarım bundan sonraki turlarda da alacakları iyi neticelerle bizleri de mutlu edecektir"
"Fenerbahçe baktığımızda birçok konuda ligin lideri olan bir takım. Ligin en çok gol atan takımı. Belki kaybettiğinde en kısa sürede topu kazanan, en çok rakip kaleye şut çeken ve birçok istatistikte lider götüren bir takım. Hem oyun hem oyuncu gücü olan bir takım. Bunların hepsinin farkındayız ama bizde şu ana kadar kendi evimizde oynadığımız maçlarda iyi bir grafik çizdik. Hazırlanabildiğimiz en iyi şekilde hazırlanıp kendi uygulamak istediğimiz oyunu sahaya yansıtabilmek ve Fenerbahçe'ye karşı arzu ettiğimiz neticeyi almayı amaçlıyoruz"