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Spor

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin kalbi olan futbolcuyu açıkladı

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko'dan övgü dolu sözlerle bahsettti. Dilmen, "Fenerbahçe'nin kalbi, olmazsa olmaz oyuncusu Dzeko'dur" dedi.

10:28 - 30/10/2023 Pazartesi
Güncelleme: 10:45 - 30/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'yi yorumladı.

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'yi yorumladı.

Fenerbahçe Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Pendikspor'u 5-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. TV8,5ta mücadeleyi yorumlayan Rıdvan Dilmen, hat-trick yapan sarı-lacivertlilerin yıldızı Edin Dzeko'ya övgüler yağdırdı. Dilmen ayrıca bu sezon lig tarihinde puan rekoru kırılacağını iddia etti.


İşte Rıdvan Dilmen'in Pendikspor-Fenerbahçe maçı yorumlarından öne çıkanlar:

"Antrenmanlarda bile bu kadar pozisyon olmaz"

"Analiz yaparken hep rakip üzerinden giderim ama artılara da baktım bu kez. Antrenman biliminde değişiklikler olur, değişmeyen tek bir şey hücumu da defansı da çalıştırır hocalar. 7 oyuncuyla hücum yaparsınız, 4 oyuncu da savunmacı olur, biri de kalede olmak üzere. O antrenmanlarda bile olmaz bu kadar pozisyon."




"Lig tarihinin en çok puan toplayan iki takımını göreceğiz"

"19 resmi maçın tamamını kazanmanın yanı sıra bu maçta 6-7'yi arayan bir Fenerbahçe'nin olması taraftarlarını gururlandırıyor. Bu lig, Süper Lig tarihinde olmayacağı kadar farklı başladı ve devam ediyor. Lig tarihinin en çok puan toplayan iki takımını göreceğiz."




"Dzeko böyle daha mutlu"

"Dzeko'nun oyundan çıkmaması gerektiğiyle ilgili fikrimi söylemiştim. Dzeko uzun süre sonra oyundan çıkmadı. Bunu İsmail Hoca'yla ilgili iletişimden kaynaklandığını düşünüyorum. Daha önce çıkarılmamışlığı yok, şimdi çıkmadı ve Dzeko daha mutlu. Şimdi istersen Bulgaristan'a Dzeko'yu götürme."


"Fred dinlendirilmeliydi"

"Fred'le ilgili dinlenmeye ihtiyacı var demiştim. Szymanski'yi oynat ama Fred pazar perşembe sürekli oynadı. Oyunun iki yönüyle oynayan oyuncu Fred'dir. Bir de onun yedeği Zajc'dır. Trabzonspor maçına muhtemelen yetişmeyecek Fred. Becao yetişecektir."




"Fenerbahçe'nin kalbi Dzeko"

"Fenerbahçe'nin kalbi, olmazsa olmaz oyuncusu Dzeko. Dzeko ile oynarsanız her türlü oyunu oynayabilirsiniz sahada. Benim gibi adam sağ ayaklı mı sol ayaklı mı çözemedi daha. İnanılmaz bir kalite, bu ülkeden müthiş bir adam geldi geçti diyeceğiz."




"Tadic ikna edilmeli"

"Tadic topu seviyor, topla oynamayı seviyor. Oyundan hiç çıkmak istemiyor ama onun da dinlenmek için ikna edilmesi lazım."


"88-89'dan daha iyi"

"Bu takım, 88-89 sezonunda 103 golle sezonu bitiren takımdan daha iyi dedim, İsmail Hoca'ya sordular o da 'tartışılır' dedi."





#Fenerbahçe
#Rıdvan Dilmen
#Edin Dzeko
#Pendikspor
#Süper Lig
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