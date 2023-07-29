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Spor

Rıza Çalımbay: Icardi'nin bu sene işi zor

Tecrübeli teknik adam Rıza Çalımbay televizyon kanalına açıklamalarda bulundu. Icardi transferi hakkında konuşan Çalımbay, bu sene işinin zor olduğunu vurguladı.

11:51 . 29/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Rıza Çalımbay, Icardi transferine değindi.

Rıza Çalımbay, Icardi transferine değindi.

Sezon sonu Sivasspor'dan ayrılan teknik direktör Rıza Çalımbay, televizyon programında açıklamalarda bulundu.


Rıza Çalımbay'ın açıklamaları şöyle:
'Arabistan'dan teklif geldi'

"Menajerler aracılığıyla Suudi Arabistan'dan teklif geldi ama hayır dedim" sözlerini kullandı. Sivasspor'da görevdeyken ise anlaşmasında Beşiktaş ve Milli Takım'dan teklif gelmesi halinde önünün açılacağının sözü verildiğini belirten Çalımbay, her iki yerden de teklif gelmediğini söyledi.


'Icardi'nin işi bu sene zor'

"Icardi'nin taraftarla bütünleşmesi çok önemliydi. Birinci hedef lig olunca, Avrupa kupası oynamayınca oraya iyi konsantre oldular. Geçen seneki gibi faydalı olabilir mi onu bilemem, zor olabilir. Çünkü artık herkes Icardi'nin neler yapabileceğini biliyor, daha fazla önlem alınacaktır artık onun için. Onun yanına bir oyuncu daha alınması gerekebilir"


Arda Güler yorumu

"Bence tam zamanında gitti. Oynasa da oynamasa da çok şey kazanacak bence. Üzerine koya koya gidecek. Çalışması da gerekecek. Nerede ne yapacağını çok iyi biliyor. Onun oraya gitmesi tüm dünyada bilinmiş oluyor ve demek ki Türkiye'den de oraya gidilebiliyor dedirtecek"


'Şampiyon olabilirdik'

"Sivasspor'u çalıştırırken içimde ukde olan şey; pandemide ilk yarıyı lider bitirmiştik. 3-4 oyuncu alabilseydik belki de o sezon ligde şampiyon olabilirdik"


'Milli Takım'da yerli hoca olmalı'

"Orada bizlerden birisi olması gerekiyor yabancıdan ziyade. O eşofmanı giymek, İstiklal Marşı'nın bağıra bağıra söylemek çok önemli. Ligde yabancı arkadaşlarımız tabii ki gelip çalışabilir ama Milli Takım'da yerli hoca olması gerektiğini düşünüyorum. Avrupa Şampiyonası veya Dünya Kupası'na hep yerli hocalarla gittiğimizi görüyoruz" sözlerini kullandı.




#Rıza Çalımbay
#Süper Lig
#Mauro Icardi
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