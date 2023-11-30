Rıza Çalımbay'dan sakatlık vurgusu: Geldiğimden beri uğraşıyorum

Beşiktaş, Konferans Ligi D Grubu 5. hafta maçında sahasında Club Brugge 5-0 mağlup oldu.





Karşılaşma sonrası teknik direktör Rıza Çalımbay, soruları yanıtladı.





Rıza Çalımbay'ın açıklamaları:

'Maçı kaybetmek istemedik'

"Her şeyden önce hakikaten bizim için iddiasız bir maçtı. O kadar da çok eksik var. Hepsi meydana çıktı. Hiç kimse yerinde oynamadı. Ne sağ bekimiz sağ bek, ne sol bekimiz sol bek. Mecburen Onur'u stoperde oynattık. Herkes değişik yerde oynadık. Elimizde oyuncu yok, defans hiç yok. Maçı kaybetmek istemedik ama 1 stoperimiz bile yok doğru dürüst. Maça da kötü başladık. İkinci yarıda daha iyi olacağız dedik, hemen başta gol yedik. Üzgünüz"





'Ankaragücü, Fenerbahçe gibi kritik ve önemli maçlar var'

"Hedefimiz Konferans Ligi değil zaten. Önümüzde Ankaragücü, Fenerbahçe gibi kritik ve önemli maçlar var. Prestij açısından kötü oldu. Böyle bir sonuç beklemiyordum. Oyuncuyu yerinde oynatmazsan verim bekleme şansın sıfır. İlk defa bu kadar eksik bir takımdık. Bizim kadroda sakatların sayısı, sağlıklı oyunculardan daha fazla. Yapacak bir şey yok. Bu da benim şanssızlığım. Geldiğimden beri sakatlıklarla uğraşıyorum"





'Herkes sakat hangisini sayayım'

"Rosier'in Samsun'daki sakatlığı, nereden baksan 2 hafta. Fenerbahçe maçında oynamaz. Arthur yine öyle. Bailly var, hep sakat. Mükemmel bir oyuncu ama sakat. Daniel sakat. Rachid sakat. Hangisini sayayım ki? Yapacak bir şeyimiz yok. Bana deseler ki, 'Bu maçı oynamasan olur mu?' olur derdim"





'Herkes rahat olsun'

"Yapamıyorsun ki... Çocuk zorlanıyor, Tayfur. Onur zorlanıyor. Sol bekte Bahtiyar maskeyle oynuyor. Oyuncu mu yok diyecekler, yok, maalesef yok. Bizim oyuncularımızın oyunları da bu değil. Herkes rahat olsun. Konferans Ligi'nde iddiamız, bir şeyimiz yok. Sadece bir maç oynadık. O kadar"























