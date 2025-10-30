Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Rizespor kupada rahat turladı

Rizespor kupada rahat turladı

15:0430/10/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Rizesporlu futbolcuların gol sevinci.
Rizesporlu futbolcuların gol sevinci.

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Çaykur Rizespor deplasmanda Karaköprü Belediyespor'u 3-0 yenerek tur atladı.

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Trendyol Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, deplasmanda 3. Lig ekiplerinden Karaköprü Belediyespor'u 3-0 yenerek tur atladı.


Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 7 ve 73. dakikada Ali Sowe ve 78. dakikada Jurecka kaydetti.


Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor 4. tura yükselen ekip oldu.




#Çaykur Rizespor
#Ziraat Türkiye Kupası
#Karaköprü Belediyespor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kimler kaç metrekarelik konutlara başvuracak? Gençler, emekli, şehit aileleri, gaziler ve engelli vatandaşların sahip olacağı TOKİ sosyal konut tipleri