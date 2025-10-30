Rizespor kupada rahat turladı

Rizesporlu futbolcuların gol sevinci.
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Trendyol Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, deplasmanda 3. Lig ekiplerinden Karaköprü Belediyespor'u 3-0 yenerek tur atladı.
Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 7 ve 73. dakikada Ali Sowe ve 78. dakikada Jurecka kaydetti.
Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor 4. tura yükselen ekip oldu.
