Rizespor'a Papanikolaou'dan kötü haber

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da forma giyen Papanikolaou'nun ameliyat edileceği açıklandı.
Çaykur Rizesporlu Papanikolaou, ameliyat edilecek.
Rizespor Sağlık Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, Papanikolaou'nun 22 Şubat Cumartesi günü oynanan Samsunspor maçında sakatlanarak oyundan çıktığını hatırlattı.
Sağ omuzunda eklem zorlanması tanısı konulan oyuncunun 8 Mart Cumartesi günü ameliyat edilmesine karar verildiğini anlatan Türüt, oyuncunun yeşil sahalara dönüşünün 8-12 haftayı bulabileceğini kaydetti.