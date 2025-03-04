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Rizespor'a Papanikolaou'dan kötü haber

Rizespor'a Papanikolaou'dan kötü haber

14:114/03/2025, Salı
AA
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Papanikolaou, Rizespor formasıyla çıktığı 25 maçta 2 gol atıp 1 asist kaydetti.
Papanikolaou, Rizespor formasıyla çıktığı 25 maçta 2 gol atıp 1 asist kaydetti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da forma giyen Papanikolaou'nun ameliyat edileceği açıklandı.

Çaykur Rizesporlu Papanikolaou, ameliyat edilecek.


Rizespor Sağlık Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, Papanikolaou'nun 22 Şubat Cumartesi günü oynanan Samsunspor maçında sakatlanarak oyundan çıktığını hatırlattı.


Sağ omuzunda eklem zorlanması tanısı konulan oyuncunun 8 Mart Cumartesi günü ameliyat edilmesine karar verildiğini anlatan Türüt, oyuncunun yeşil sahalara dönüşünün 8-12 haftayı bulabileceğini kaydetti.







#Çaykur Rizespor
#Süper Lig
#Papanikolaou

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