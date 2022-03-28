Roberto Mancini: Türkler çok iyi oyunculara sahip

Dünya Kupası'na katılma şansını kaybeden İtalya Milli Takımı'nda teknik direktör Roberto Mancini, A Milli Takımımız ile yarın Konya'da oynayacakları hazırlık maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Manicini'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
"Yeniden başlamalıyız"
- "Eskiyi geride bırakıp yeniden başlamalıyız çünkü önemli maçlar bizi bekliyor."
Jorginho, Insigne ve Immobile'nin kadroda olmaması
- "Çoğu oyuncunun fiziksel anlamda sıkıntıları vardı. Bu yüzden Türkiye maçı öncesi bazı oyuncuları kulüplerine gönderdim."
"Türkiye güçlü bir takım"
- "Başta ligimizde oynayan oyuncular olmak üzere birçok Türk oyuncuyu tanıyorum, güçlü bir milli takım, Türkiye her zaman iyi oyunculara sahip bir takım olmuştur."