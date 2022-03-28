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Roberto Mancini: Türkler çok iyi oyunculara sahip

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, A Milli Takımımız ile oynayacakları hazırlık maçıyla ilgili konuştu. Birçok Türk oyuncuyu tanıdığını belirten 57 yaşındaki çalıştırıcı, "Türkiye güçlü bir milli takım" değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Roberto Mancini: Türkler çok iyi oyunculara sahip
Roberto Mancini, daha önce ülkemizde Galatasaray'ı çalıştırmıştı.

Dünya Kupası'na katılma şansını kaybeden İtalya Milli Takımı'nda teknik direktör Roberto Mancini, A Milli Takımımız ile yarın Konya'da oynayacakları hazırlık maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Manicini'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Yeniden başlamalıyız"

  • "Eskiyi geride bırakıp yeniden başlamalıyız çünkü önemli maçlar bizi bekliyor."


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  • "Çoğu oyuncunun fiziksel anlamda sıkıntıları vardı. Bu yüzden Türkiye maçı öncesi bazı oyuncuları kulüplerine gönderdim."

"Türkiye güçlü bir takım"

  • "Başta ligimizde oynayan oyuncular olmak üzere birçok Türk oyuncuyu tanıyorum, güçlü bir milli takım, Türkiye her zaman iyi oyunculara sahip bir takım olmuştur."

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