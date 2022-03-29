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Spor Roberto Manciniden milli maç sonrasında Galatasaray mesajı
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Roberto Mancini'den milli maç sonrasında Galatasaray mesajı

İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, kazandıkları Türkiye maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Mancini, Türk taraftarlardan etkilendiklerini söylerken Galatasaray ile ilgili dikkat çekici bir mesaj verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Roberto Manciniden milli maç sonrasında Galatasaray mesajı
Roberto Mancini - İtalya Teknik Direktörü

İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, A Milli Takımımızla oynadıkları karşılaşma sonrasında konuştu.

Kazandıkları için mutlu olduğunu söyleyen Mancini, Türk taraftarlardan etkilendiklerini ifade ederken Galatasaray ile ilgili sorulan soruya cevap verdi.

İşte Roberto Mancini'nin açıklamalarından öne çıkanlar;

  • *"Misafirperverliğinizden dolayı teşekkür ediyorum. Coşkulu Türk seyircisi karşısında oynamak mutluluktu."
  • *"Ben Türkiye'yi çok seviyorum. Gelecek neler getirecek bilmiyorum. Galatasaray'da çok güzel anılarım var. Neden olmasın!"
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