Roberto Mancini'den milli maç sonrasında Galatasaray mesajı

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas: Aramızda sponsorlara baskı yapanlar var

Galatasaray Spor Kulübü'nün 2021 olağan genel kurul toplantısında konuşan kulüp başkanı Burak Elmas, dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Elmas, 'Bir sponsor geliyor, sponsor Galatasaraylı . Sponsora gidip, 'Ya bu yönetime çok destek veriyorsun biraz bekle, Bunlara fazla destek verme' diyenler var. Bunlar aramızdalar, azınlık da olsa aramızdalar. Sizlere bunu anlatmam lazım çünkü Galatasaraylılar bunu bilsinler.' diye konuştu.

