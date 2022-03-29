Roberto Mancini'den milli maç sonrasında Galatasaray mesajı

İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, A Milli Takımımızla oynadıkları karşılaşma sonrasında konuştu.
Kazandıkları için mutlu olduğunu söyleyen Mancini, Türk taraftarlardan etkilendiklerini ifade ederken Galatasaray ile ilgili sorulan soruya cevap verdi.
İşte Roberto Mancini'nin açıklamalarından öne çıkanlar;
- *"Misafirperverliğinizden dolayı teşekkür ediyorum. Coşkulu Türk seyircisi karşısında oynamak mutluluktu."
- *"Ben Türkiye'yi çok seviyorum. Gelecek neler getirecek bilmiyorum. Galatasaray'da çok güzel anılarım var. Neden olmasın!"