Rockets Alperen Şengün'ün 28 sayı attığı maçta Blazers'ı yendi

Toyota Center'daki karşılaşmada Alperen Şengün 28 sayı, 6 ribaunt ve 2 asistle maçın en skorer ismi oldu. Amen Thompson 26, Kevin Durant 20 ve Reed Sheppard ise 17 sayıyla sezonun 39. galibiyetinde rol oynadı.

Blazers'da sezonun 34. mağlubiyetinde Donovan Clingan 18 sayı, 13 ribaunt ve Jrue Holiday 20 sayı, 10 asistle "double-double" yaptı. Jerami Grant 21 ve Toumani Camara ise 16 sayıyla maçı tamamladı.





Alperen Şengün'ün Portland maçı performansı🇹🇷



🏀28 sayı

💪6 ribaund

🅰️2 asist

🎯11/15 saha içi isabetipic.twitter.com/JW1NPlbXD7 — SPOR (@yenisafakspor) March 7, 2026





Doncic 44 sayıyla Lakers'ı taşıdı



