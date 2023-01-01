Rosier'a tepkiler bitmiyor: Gördüğü kırmızı kart tepkilere neden oldu

Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor, Beşiktaş'ı konuk etti. Siyah-beyazlı ekip maçtan 2-0 galip ayrıldı. Maçın uzatma anlarında Rosier'ın yaptığı hareket ve ardından gördüğü kırmızı kart gündem oldu. Taraftarlar sağ bek oyuncusuna sosyal medyadan tepki gösterdi. Rosier'ın bu hareket sonrası kaç maç ceza alacağı ise merak konusu oldu.