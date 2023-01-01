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Spor

Rosier'a tepkiler bitmiyor: Gördüğü kırmızı kart tepkilere neden oldu

Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş'ın Kayserispor'u 2-0 yendiği maçta Rosier'ın yaptığı hareket sonrası gördüğü kırmızı kart tartışmalara neden oldu. Taraftarlar yıldız oyuncuya sosyal medyadan tepki gösterdi.

18:41 . 22/01/2023 Pazar
Yeni Şafak
Valentin Rosier

Valentin Rosier

Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor, Beşiktaş'ı konuk etti. Siyah-beyazlı ekip maçtan 2-0 galip ayrıldı. Maçın uzatma anlarında Rosier'ın yaptığı hareket ve ardından gördüğü kırmızı kart gündem oldu. Taraftarlar sağ bek oyuncusuna sosyal medyadan tepki gösterdi. Rosier'ın bu hareket sonrası kaç maç ceza alacağı ise merak konusu oldu.

Gösterdiği performansta tartışılıyor

Geçtiğimiz sezonlarda gösterdiği oyuna taraftarın gönlünü kazanan yıldız oyuncu bu sezon ise inişli çıkış oyunu nedeniyle eleştiri konusu olmuştu. Şenol Güneş'in bazı maçlarda da yedek Fransız sağ beki yedek bıraktığı görülmüştü.






#Beşikaş
#Kayserispor
#Rosier
39 dakika önce
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Rosier'a tepkiler bitmiyor: Gördüğü kırmızı kart tepkilere neden oldu
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