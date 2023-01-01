Rosier'a tepkiler bitmiyor: Gördüğü kırmızı kart tepkilere neden oldu

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Valentin Rosier
Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor, Beşiktaş'ı konuk etti. Siyah-beyazlı ekip maçtan 2-0 galip ayrıldı. Maçın uzatma anlarında Rosier'ın yaptığı hareket ve ardından gördüğü kırmızı kart gündem oldu. Taraftarlar sağ bek oyuncusuna sosyal medyadan tepki gösterdi. Rosier'ın bu hareket sonrası kaç maç ceza alacağı ise merak konusu oldu.
Gösterdiği performansta tartışılıyor
Geçtiğimiz sezonlarda gösterdiği oyuna taraftarın gönlünü kazanan yıldız oyuncu bu sezon ise inişli çıkış oyunu nedeniyle eleştiri konusu olmuştu. Şenol Güneş'in bazı maçlarda da yedek Fransız sağ beki yedek bıraktığı görülmüştü.