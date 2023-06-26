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Spor

Saiss ve Muleka resmi teklif bekliyor

Siyah-beyazlı futbolcular Romain Saiss ve Jackson Muleka'ya olan ilgi henüz resmi teklif boyutuna gelmedi.

12:00 . 26/06/2023 الإثنين
Yeni Şafak
Muleka geride bıraktığımız sezon 32, Saiss ise 26 maça çıktı.

Muleka geride bıraktığımız sezon 32, Saiss ise 26 maça çıktı.

Beşiktaş'ın yabancı transferi yapabilmek için öncelikle elindeki sözleşmeli oyuncuları gönderip kontenjan açması gerekiyor.


Romain Saiss'in ayrılık talebi devam ederken, İngiliz ekibi Nottingham Forest'in ardından Fransa'dan Marsilya da Faslı stopere talip oldu. Ancak bu ilgi resmi teklif boyutuna gelmedi. Fransız ekibi 2.5 milyon euroluk teklifle kapıyı çalmaya hazırlansa da Beşiktaş'ın bu rakamı geri çevireceği ve 4 milyon euro isteyeceği öğrenildi.


Aynı şekilde iyi bir teklif gelmesi halinde Kongolu oyuncu Jackson Muleka da satılacak. Suudi Arabistan'dan teklifler bulunan Muleka için bu girişimlerin resmiyete dökülmesi bekleniyor.



#Beşiktaş
#Romain Saiss
#Jackson Muleka
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