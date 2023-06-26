Saiss ve Muleka resmi teklif bekliyor

Muleka geride bıraktığımız sezon 32, Saiss ise 26 maça çıktı.
Beşiktaş'ın yabancı transferi yapabilmek için öncelikle elindeki sözleşmeli oyuncuları gönderip kontenjan açması gerekiyor.
Romain Saiss'in ayrılık talebi devam ederken, İngiliz ekibi Nottingham Forest'in ardından Fransa'dan Marsilya da Faslı stopere talip oldu. Ancak bu ilgi resmi teklif boyutuna gelmedi. Fransız ekibi 2.5 milyon euroluk teklifle kapıyı çalmaya hazırlansa da Beşiktaş'ın bu rakamı geri çevireceği ve 4 milyon euro isteyeceği öğrenildi.
Aynı şekilde iyi bir teklif gelmesi halinde Kongolu oyuncu Jackson Muleka da satılacak. Suudi Arabistan'dan teklifler bulunan Muleka için bu girişimlerin resmiyete dökülmesi bekleniyor.