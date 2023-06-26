Saiss ve Muleka resmi teklif bekliyor

Romain Saiss'in ayrılık talebi devam ederken, İngiliz ekibi Nottingham Forest'in ardından Fransa'dan Marsilya da Faslı stopere talip oldu. Ancak bu ilgi resmi teklif boyutuna gelmedi. Fransız ekibi 2.5 milyon euroluk teklifle kapıyı çalmaya hazırlansa da Beşiktaş'ın bu rakamı geri çevireceği ve 4 milyon euro isteyeceği öğrenildi.