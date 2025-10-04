Sakaryaspor Sarıyer maçına hazır

Emre Demir de çalışmalarda yer aldı.
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında deplasmanda Sarıyer ile yarın yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sakaryaspor'da Sarıyer maçı hazırlıkları sona erdi.
Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Serhat Sütlü yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, ısınmanın ardından taktik çalışma gerçekleştirdi.
Caner Erkin ve Burak Altıparmak ile sakatlığı süren Lukasz Zwolinski, antrenmanda yer almadı.
Sarıyer ile Sakaryaspor, yarın saat 13.30'da İstanbul Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
#1. Lig
#Sakaryaspor
#Sarıyer