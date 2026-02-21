Yeni Şafak
Sakaryaspor'un yeni hocası belli oldu

Sakaryaspor'un yeni hocası belli oldu

16:1421/02/2026, Cumartesi
G: 21/02/2026, Cumartesi
DHA
Mustafa Dalcı son olarak Manisa FK'yı çalıştırmıştı.
Mustafa Dalcı son olarak Manisa FK'yı çalıştırmıştı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Hakan Kutlu ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlük görevi için Mustafa Dalcı ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Sakaryaspor, Hakan Kutlu’dan boşalan teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı’yı getirdi.

1. Lig ekibi Sakaryaspor, arka arkaya alınan mağlubiyetlerin ardından teknik direktör Hakan Kutlu’yla dün yollarını ayırdı.

Kulüp, yeni teknik direktör olarak Mustafa Dalcı’yla anlaştı. Sakaryaspor’dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Mustafa Dalcı ile anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin, Mustafa Dalcı" ifadelerine yer verildi.



