Sakaryaspor'un yeni hocası belli oldu

Kulüp, yeni teknik direktör olarak Mustafa Dalcı’yla anlaştı. Sakaryaspor’dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Mustafa Dalcı ile anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin, Mustafa Dalcı" ifadelerine yer verildi.