Saldırıya uğrayan Hasan Arat'tan ilk açıklama: Divan başkanına sert sözler

Beşiktaş Divan Kurulu'nda eski başkan Hasan Arat kürsüde yaptığı konuşma sırasında divan başkanı Tevfik Yamantürk tarafından yumruklu saldırıya uğradı.





Yaşanan olayların ardından divan kurulu toplantısı ertelendi. Eski başkan Hasan Arat, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'Beşiktaş için acı verici şeyler'

"İçindeki kinler, benim duamın nasıl okunacağı konusuna kadar konuşmalarına sebep olmulş. Allah, pusucuların ve iftiracıların dualarını kabul etmez. Beşiktaş için acı verici şeyler."





'Tahammül edemiyorlar, tahammül edemiyorlar'

"Ben eski başkan olarak geliyorum, konuşmadım bugüne kadar, yaşananları söylemedim, kulübümü rencide etmedim. Geleceğim, en medeni ortamda anlatacağım. Tahammül edemiyorlar, tahammül edemiyorlar. Zamanında bu insanlar, Süleyman Ağabey'e 'Parasını vereyim, Fener'e gitsin' diyen bir Divan Başkanı var."

'Tarih onları yargılayacak'

"Dayanamıyorlar, dayanamıyorlar! Tarih onları yargılayacak. Yaşananlardan camiam adına üzgünüm. Şahsen buraya geldiğim için bugün mutluyum. Benim en büyük üzüntüm, bu yaşananlar Beşiktaşlılar'ı ve ailemi üzmüştür. Kartal hiçbir şeyden korkmaz. Ben bu işten vazgeçmem. Bu medeniyet, Beşiktaş'ı hiçbir yere götürmez."





'Kalleş insan!'

"Tevfik Yamantürk bana küfretti. Korumalarını ayarlamış. Bana kimse teketek gelemez! Bana arkadan saldırdılar. Arkadan saldırana ne denir, 'kalleş' denir Adana'da. Kalleş denir. Beşiktaş, bu kalleşlikleri unutması lazım. Kalleş insan! Öyle çıkıyor ahkam kesiyor. Hodri meydan deyince dayanamadılar!"

Beşiktaş JK Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk

'Hukuk önünde cezasını görecek'

"Aynı şeyi Serdal Adalı'ya yaparlar. 'Bugün bana yapılanlara sessiz kalırsan, aynı iş sana yapılır' dedim Adalı'ya. Buna sessiz kalınmaması lazım. Burada bir oyun oynanıyor. Bu iftiralar oyundur. Bir tane belgeyle ortaya çıktı. Beni kovalayacakmış, senin boyun yetmez beni kovalamaya! Korumalarıyla bana saldırtmayı maharet biliyor. Bunlar hukuk önünde cezasını görecek."



















