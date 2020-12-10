Samet Aybaba: Maç sonu hakem odasından müzik sesi geliyordu

Sarı-kırmızılı takımın teknik patronu Samet Aybaba, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Kazanmaya başlamak istiyoruz"

Ligde bu hafta Trabzonspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Aybaba, "Trabzonspor, kaliteli oyunculardan kurulu bir takım. İyi de gidiyor, son hafta berabere kaldı. Bizim oyun felsefemiz belli. Biz çıkacağız, sahanın her yerinde mücadele edeceğiz ve kazanmaya başlamak istiyoruz. Ligin en iyi oynayan iki takımından 2 puan aldık. İçerideki maçı keşke kazansaydık. Kazanmaya başlayarak oyuncularımızın bize saha içinde vermiş olduğu coşkuyu daha da yukarı çıkarmak istiyoruz" dedi.

"Hakemler işleriyle ilgili biraz daha ciddi ve tarafsız olsunlar"

Deneyimli teknik adam, Karagümrük ile 0-0 berabere kaldıkları maç sonrası hakemlerle girdiği ilginç diyaloğu da anlattı.

Karşılaşmadan sonra hakemlerin odasından çok güzel, keyifli müzik sesi geldiğini aktaran Samet Aybaba, "Oyun havası gibi. Ben de kapıyı açtım, 'Sizden daha keyifli bir topluluk olamaz çünkü hep galip sizsiniz' dedim. Futbolun içindeki herkese saygılıyız. Sadece işleriyle ilgili biraz daha ciddi, biraz daha tarafsız, biraz daha doğru baksınlar. Başka bir isteğimiz yok" ifadelerini kullandı.

Yoğun bakımdan çıkan Yılmaz Vural'dan ilk açıklama: Dualarla yaşama tutundum Özel bir hastanede koronavirüs tedavisi gören ve yoğun bakımdan çıkarak servise alınan Yılmaz Vural, kendisine destek veren ve dua eden sevenleri için açıklamada bulundu."Edilen dualar yaşama tutunmamı sağladı"Maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralları başta olmak üzere Sağlık Bakanlığı'nın vurguladığı tüm tedbirlere sıkı bir şekilde uyulması gerektiğini belirten 67 yaşındaki teknik adam, "Başta Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayip Erdoğan beyefendiye, tüm siyasi parti liderlerine, kulüp başkanlarına ve futbolun hem içinde olan hem de olmadan bana destek veren, dualarıyla destek olan özel insanlara teşekkür ediyorum. Yaşamam için ettikleri dualar benim yaşama tutunmamı sağladı" ifadelerini kullandı.Yılmaz Vural'dan günler sonra ilk görüntü



