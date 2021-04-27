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Spor Samet Aybabanın Adana Demirsporda bileği bükülmüyor
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Samet Aybaba'nın Adana Demirspor'da bileği bükülmüyor

Süper Lig ekibi Hes Kablo Kaysersipor’u bu sezon 8 maçta çalıştıran ve hiç galibiyet alamayan teknik direktör Samet Aybaba, sonrasında çalıştırmaya başladığı Adana Demirspor’da ise çıktığı 9 maçta 8 galibiyet 1 beraberlik elde etti.

Haber Merkezi DHA
Samet Aybabanın Adana Demirsporda bileği bükülmüyor
Adana Demirspor Aybaba'nın gelişiyle yükselişe geçti.

Hes Kablo Kayserispor, ligin 9. haftasından itibaren teknik direktörlük için Samet Aybaba ile anlaştı.

Sarı-kırmızılı ekip Aybaba yönetiminde karşılaştığı Galatasaray ile 1-1, Fatih Karagümrük ile 0-0, Göztepe ile 1-1, Trabzonspor ile 0-0 berabere kalırken, Antalyaspor’a 2-0, İttifak Holding Konyaspor’a 2-1, Gençlerbirliği’ne 3-2, Beşiktaş’a ise 2-0 yenildi. Kötü sonuçların ardından Samet Aybaba ile sarı kırmızılı takımın yolları ayrıldı.

Bir süre takım çalıştırmayan Aybaba, sonrasında TFF 1. Lig takımı Adana Demirspor ile anlaşma sağladı.

Aybaba, Adana Demirspor yönetiminde çıktığı Royal Hastanesi Bandırmaspor’u 2-0, Yılport Samsunspor’u 2-0, İstanbulspor’u 2-0, Eskişehir ile 1-1 berabere, Ankara Keçiörengücü’nü 2-0, Akhisarspor’u 3-2, Altınordu’yu 1-0, GZT Giresunspor’u 3-0, Tuzlaspor’u ise 3-0 yendi.

  • Bu sonuçların ardından Adana Demirspor, ligin bitimine 2 hafta kala 64 puanla lider konumda bulunuyor.

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