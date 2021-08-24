​Şampiyonlar Külliye’de: Gururumuz oldunuz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda madalya alan milli sporcular, sporcuların antrenörleri ve aileleri ile bir araya geldiği akşam yemeğinde konuştu. “Ülkemizi gururla temsil eden siz sporcularımızla, antrenörlerimizle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tokyo 2020, salgın ortamında seyircisiz olarak düzenlenen ilk Olimpiyatlar olmanın yanında siz sporcularımızın elde ettiği başarılar bakımdan hafızlara kazınmıştır. Türkiye 2 altın, 2 gümüş, 9 bronz ile toplam 13 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştır. Sadece madalya sayısı açısından değil kadın sporcularımızın elde ettiği başarılar bakımdan tarihe geçmiştir. Kazandığımızın 13 madalyadan beşi kadın sporcular tarafından ülkemize getirilmiştir” şeklinde konuştu.

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ZOR GÜNLERDE HEYECAN YAŞATTINIZ

“Sizler sadece madalya kazanmadığınız aynı zamanda 7’den 70’e milletimizin tamamının gönlünü de kazandığınız” diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Başarılarla gençlerimiz için umut kaynağı oldunuz. Yangın ve sel felaketleriyle mücadele ettiğimiz zor günlerde milletimize heyecan yaşattınız. Olimpiyatlara ülkemizi temsilen katılan 108 sporcumuzun her biri takdiri hak etmektedir. Her şeyden önce pek çok aşamadan geçerek milli takıma seçilmek hemen her sporcunun hayalini kurduğu büyük bir onurdur. Hiçbir başarı tesadüf eseri ortaya çıkmaz. Elde edilen her başarının altında gayret vardır. Bunun yanında başarı sporcusuyla, hocasıyla, kulübüyle topyekün işbirliğinin sonucudur” ifadelerini kullandı.

METE İDOL OLMUŞTUR

Mete Gazoz’a ayrı bir parantez açan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Mete’ye ben farklı bakıyorum. Aynı zamanda tarihi bugüne taşıyan bir gencimiz oldu.

Ve Türkiye’nin daha önce sınırla varlık gösterdiği spor branşları olmak üzere atağa kalmasının nedeni sizin emeğinin yanında bu zincir halkasından kopmaması olmuştur” şeklinde konuştu.

Paris’e hazırlanıyoruz