Spor Şampiyonlar Ligi finalinde futbolseverleri şaşkına uğratan karar
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Şampiyonlar Ligi finalinde futbolseverleri şaşkına uğratan karar

Real Madrid, Liverpool maçının ilk yarısının son dakikalarında Benzema ile golü buldu ancak hakem golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti. VAR'da uzun süre incelenen pozisyon gol değeri kazanmadı. İptal edilen gol pozisyonuyla ilgili sosyal medyada yüzlerce tepki mesajı paylaşıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Şampiyonlar Ligi finalinde futbolseverleri şaşkına uğratan karar
Benzema'nın iptal edilen golü öncesindeki ofsayt pozisyonu.

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi finalinde Benzema ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Fransız futbolcunun golünün iptali sosyal medyada büyük bir tartışma çıkardı.

İşte o pozisyon ve yapılan yorumlar;

Benzema'nın attığı gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.
Benzema'nın attığı gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

Atılan tweetler;
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