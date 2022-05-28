Şampiyonlar Ligi finalinde futbolseverleri şaşkına uğratan karar

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi finalinde Benzema ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Fransız futbolcunun golünün iptali sosyal medyada büyük bir tartışma çıkardı.

İşte o pozisyon ve yapılan yorumlar;

Benzema'nın attığı gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

Tartışılan ofsayt pozisyonu için The Athletic yorumu: "Alisson önde olduğu için Benzema ofsayt sayıldı. 'Fabinho topu uzaklaştırmaya çalışıyordu' şeklinde yorumlandı ve topun rakipten Benzema'ya gelmesi ofsayt gerçeğini değiştirmedi!"#UCL #UCLFinal pic.twitter.com/NfCe4VzIvC — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 28, 2022

Atılan tweetler;

Arkadaşlar, tabii ki kaleci öndeyken 2 savunma oyuncusu olması gerektiğini biliyorum. Allah sizden razı olsun ama top Benzema’ya Liverpool’lu oyuncudan geliyor. İngiliz kanalı bile bu korkunç bir karar. Gol olmalıydı dedi! REKLAM May 28, 2022

Abi Fabinho’dan geliyor top! Nasıl iptal edilir bu gol ya!!! — Mehmet Ayan (@mehmetayan75) May 28, 2022

Türkiye’de futbol kurallarının ne olduğu belli değil diye ofsayt tartışması olması hadi anlaşılır da, dünyada izlediği sporun kurallarını tam bilmeyen çok kişi varmış galiba. Mantıksız bir kural bence de, ama kural bu. Gerçi VAR’da neye bu kadar baktılar o zaman onu bilemedim 😄 — Ali Can Kutlu (@alicankutlu_) May 28, 2022