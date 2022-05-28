Şampiyonlar Ligi finalinde futbolseverleri şaşkına uğratan karar

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi finalinde Benzema ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Fransız futbolcunun golünün iptali sosyal medyada büyük bir tartışma çıkardı.
İşte o pozisyon ve yapılan yorumlar;
Tartışılan ofsayt pozisyonu için The Athletic yorumu: "Alisson önde olduğu için Benzema ofsayt sayıldı. 'Fabinho topu uzaklaştırmaya çalışıyordu' şeklinde yorumlandı ve topun rakipten Benzema'ya gelmesi ofsayt gerçeğini değiştirmedi!"#UCL #UCLFinal pic.twitter.com/NfCe4VzIvC
Tartışılan ofsayt pozisyonu için The Athletic yorumu: "Alisson önde olduğu için Benzema ofsayt sayıldı. 'Fabinho topu uzaklaştırmaya çalışıyordu' şeklinde yorumlandı ve topun rakipten Benzema'ya gelmesi ofsayt gerçeğini değiştirmedi!"#UCL #UCLFinal pic.twitter.com/NfCe4VzIvC— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 28, 2022
Atılan tweetler;
Arkadaşlar, tabii ki kaleci öndeyken 2 savunma oyuncusu olması gerektiğini biliyorum. Allah sizden razı olsun ama top Benzema’ya Liverpool’lu oyuncudan geliyor. İngiliz kanalı bile bu korkunç bir karar. Gol olmalıydı dedi!
Arkadaşlar, tabii ki kaleci öndeyken 2 savunma oyuncusu olması gerektiğini biliyorum. Allah sizden razı olsun ama top Benzema’ya Liverpool’lu oyuncudan geliyor. İngiliz kanalı bile bu korkunç bir karar. Gol olmalıydı dedi!— Genco Boran (@GencoBorann) May 28, 2022
Abi Fabinho’dan geliyor top! Nasıl iptal edilir bu gol ya!!!
Abi Fabinho’dan geliyor top! Nasıl iptal edilir bu gol ya!!!— Mehmet Ayan (@mehmetayan75) May 28, 2022
Türkiye’de futbol kurallarının ne olduğu belli değil diye ofsayt tartışması olması hadi anlaşılır da, dünyada izlediği sporun kurallarını tam bilmeyen çok kişi varmış galiba. Mantıksız bir kural bence de, ama kural bu. Gerçi VAR’da neye bu kadar baktılar o zaman onu bilemedim 😄
Türkiye’de futbol kurallarının ne olduğu belli değil diye ofsayt tartışması olması hadi anlaşılır da, dünyada izlediği sporun kurallarını tam bilmeyen çok kişi varmış galiba. Mantıksız bir kural bence de, ama kural bu. Gerçi VAR’da neye bu kadar baktılar o zaman onu bilemedim 😄— Ali Can Kutlu (@alicankutlu_) May 28, 2022
Benzema'nın golünün iptali futbolun ruhuna aykırı! İzlerken o büyülü sözü tekrar etmek zorunda kaldık. Kurallarını bilmediğimiz ama en çok sevdiğimiz oyun diye... Ama böyle kural olmaz olsun... pic.twitter.com/qjMtP7pb5Q
Benzema'nın golünün iptali futbolun ruhuna aykırı! İzlerken o büyülü sözü tekrar etmek zorunda kaldık. Kurallarını bilmediğimiz ama en çok sevdiğimiz oyun diye... Ama böyle kural olmaz olsun... pic.twitter.com/qjMtP7pb5Q— Mustafa Göksel (@mgoksell) May 28, 2022