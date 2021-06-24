Şampiyonlar Ligi maçlarının yeni yayıncısı belli oldu

UEFA'nın düzenlediği Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca EXXEN tarafından yayınlanacak.
Son yıla kadar yayın haklarını beINSports'un üstlendiği maçlar önümüzdeki süreçte yayın hayatına yeni başlayan dijital platform şirketi olan EXXEN tarafından sürdürülecek.
- Öte yandan yeni sezon öncesinde oynanacak eleme maçlarının yayıncıları değişkenlik gösterebiliyor. Galatasaray'ın PSV ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi Eleme maçını D-Smart platformu üstlendi.
Bi dakka yaaa. Hiç haber vermiyorsunuz!..
🔥🔥🔥Şampiyonlar Ligi dahil olmak üzere Avrupa kupalarındaki maçlar ‘Canlı olarak” @exxentr ‘de yayımlanacakmış.
Bi dakka yaaa. Hiç haber vermiyorsunuz!..