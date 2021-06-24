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Şampiyonlar Ligi maçlarının yeni yayıncısı belli oldu

Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının yayıncısı belli oldu. Temsilcilerimizin Avrupa'daki müsabakaları ve bu arenada oynanacak tüm maçları 3 sezon boyunca EXXEN firması üstlendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şampiyonlar Ligi maçlarının yeni yayıncısı belli oldu
Şampiyonlar Ligi

UEFA'nın düzenlediği Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca EXXEN tarafından yayınlanacak.

Son yıla kadar yayın haklarını beINSports'un üstlendiği maçlar önümüzdeki süreçte yayın hayatına yeni başlayan dijital platform şirketi olan EXXEN tarafından sürdürülecek.

  • Öte yandan yeni sezon öncesinde oynanacak eleme maçlarının yayıncıları değişkenlik gösterebiliyor. Galatasaray'ın PSV ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi Eleme maçını D-Smart platformu üstlendi.

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