​Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları ve gruptan çıkan takımlar

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 6. hafta karşılaşmaları A, B, C, D ve H gruplarında oynanan karşılaşmalarla devam etti. Bu maçların ardından Şampiyonlar Ligi’nde grup aşaması sona erdi.

B Grubu’nda Real Madrid, Borussia Mönchengladbach’ı evinde yenip, Shakhtar Donetsk’in de Inter ile berabere kalmasıyla gruptan çıkan takım oldu.

Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Liverpool ise Midtjylland ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Sonuçların ardından A Grubu’nda Manchester City ile Porto, B Grubu’nda Real Madrid ile Borussia Mönchengladbach, C Grubu’nda Bayern Münih ile Atletico Madrid, D Grubu’nda da Liverpool ile Atalanta bir üst tura çıkan takımlar oldu.

A, B, C, D ve H gruplarında oynanan karşılaşmaların toplu sonuçları şöyle:

Salzburg: 0 - Atletico Madrid: 2

Bayern Münih: 2 - Lokomotiv Moskova: 0

Inter: 0 - Shakhtar Donetsk: 0

Real Madrid: 2 - Borussia Mönchengladbach: 0

Olympiakos: 0 - Porto: 2

Manchester City: 3 - Marsilya: 0

Ajax: 0 - Atalanta: 1

Midtjylland: 1 - Liverpool: 1

Paris Saint Germain: 5 - Başakşehir FK: 1

Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz veda: Bir ilki yaşadılar Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun A, B ve C gruplarında da son maçlar yapıldı.B Grubu'nda tur atlayan takımlar, son karşılaşmaların ardından belli oldu.Real Madrid, ağırladığı Borussia Mönchengladbach'ı Benzema'nın golleriyle 2-0 yendi ve 10 puanla grubu lider bitirdi.8 puanı bulunan Borussia Mönchengladbach, Inter-Shakhtar Donetsk maçının 0-0 bitmesiyle ikili averaj üstünlüğü sayesinde grupta 2. sırayı aldı.Avrupa'ya veda eden Inter, tarihinde ilk kez bir Şampiyonlar Ligi grubunu son sırada tamamladı.Atletico Madrid tur atladıBayern Münih'in liderliği garantilediği A Grubu'nda ikinciliği Atletico Madrid elde etti.Salzburg deplasmanından 2-0 galip ayrılan Atletico Madrid, son 16 takım arasına girdi. İspanyol ekibinin gollerini, Hermoso ve Carrasco kaydetti.Daha önce C Grubu'nda liderliğini ilan eden Manchester City, Halil Umut Meler'in yönettiği mücadelede Olympique Marsilya'yı 3-0 yendi.Grupta ikinciliği garantileyen Porto ise konuk olduğu Olympiakos'u 2-0 mağlup etti.Böylece A Grubu'nda Bayern Münih, C Grubu'nda Manchester City ve Porto'dan sonra A Grubu'nda Atletico Madrid, B Grubu'nda da Real Madrid ve Borussia Mönchengladbach, adlarını son 16 turuna yazdırdı.Gruplarını 3. sırada tamamlayan Salzburg, Shakhtar Donetsk ve Olympiakos ise UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda mücadele edecek.