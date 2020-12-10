UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

​Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları ve gruptan çıkan takımlar

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları ve gruptan çıkan takımlar

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde A, B, C, D ve H gruplarında maçlar tamamlandı. Buna göre Manchester City, Porto, Real Madrid, Borussia Mönchengladbach, Bayern Münih, Atletico Madrid, Liverpool ve Atalanta gruptan çıkan ekipler oldu.

Haber Merkezi İHA
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 6. hafta karşılaşmaları A, B, C, D ve H gruplarında oynanan karşılaşmalarla devam etti. Bu maçların ardından Şampiyonlar Ligi’nde grup aşaması sona erdi.

B Grubu’nda Real Madrid, Borussia Mönchengladbach’ı evinde yenip, Shakhtar Donetsk’in de Inter ile berabere kalmasıyla gruptan çıkan takım oldu.

Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Liverpool ise Midtjylland ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Sonuçların ardından A Grubu’nda Manchester City ile Porto, B Grubu’nda Real Madrid ile Borussia Mönchengladbach, C Grubu’nda Bayern Münih ile Atletico Madrid, D Grubu’nda da Liverpool ile Atalanta bir üst tura çıkan takımlar oldu.

A, B, C, D ve H gruplarında oynanan karşılaşmaların toplu sonuçları şöyle:

  • Salzburg: 0 - Atletico Madrid: 2
  • Bayern Münih: 2 - Lokomotiv Moskova: 0
  • Inter: 0 - Shakhtar Donetsk: 0
  • Real Madrid: 2 - Borussia Mönchengladbach: 0
  • Olympiakos: 0 - Porto: 2
  • Manchester City: 3 - Marsilya: 0
  • Ajax: 0 - Atalanta: 1
  • Midtjylland: 1 - Liverpool: 1
  • Paris Saint Germain: 5 - Başakşehir FK: 1

Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz veda: Bir ilki yaşadılar
Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz veda: Bir ilki yaşadılar

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun A, B ve C gruplarında da son maçlar yapıldı.B Grubu'nda tur atlayan takımlar, son karşılaşmaların ardından belli oldu.Real Madrid, ağırladığı Borussia Mönchengladbach'ı Benzema'nın golleriyle 2-0 yendi ve 10 puanla grubu lider bitirdi.Real Madrid-Mönchengladbach maç özetini izlemek için tıklayın8 puanı bulunan Borussia Mönchengladbach, Inter-Shakhtar Donetsk maçının 0-0 bitmesiyle ikili averaj üstünlüğü sayesinde grupta 2. sırayı aldı.Avrupa'ya veda eden Inter, tarihinde ilk kez bir Şampiyonlar Ligi grubunu son sırada tamamladı.Inter-Shakhtar maç özetini izlemek için tıklayınAtletico Madrid tur atladıBayern Münih'in liderliği garantilediği A Grubu'nda ikinciliği Atletico Madrid elde etti.Salzburg deplasmanından 2-0 galip ayrılan Atletico Madrid, son 16 takım arasına girdi. İspanyol ekibinin gollerini, Hermoso ve Carrasco kaydetti.Salzburg-Atletico Madrid maç özetini izlemek için tıklayınDaha önce C Grubu'nda liderliğini ilan eden Manchester City, Halil Umut Meler'in yönettiği mücadelede Olympique Marsilya'yı 3-0 yendi.Manchester City-Marsilya maç özeti için tıklayınGrupta ikinciliği garantileyen Porto ise konuk olduğu Olympiakos'u 2-0 mağlup etti.Olympiakos-Porto maç özeti için tıklayınBöylece A Grubu'nda Bayern Münih, C Grubu'nda Manchester City ve Porto'dan sonra A Grubu'nda Atletico Madrid, B Grubu'nda da Real Madrid ve Borussia Mönchengladbach, adlarını son 16 turuna yazdırdı.Gruplarını 3. sırada tamamlayan Salzburg, Shakhtar Donetsk ve Olympiakos ise UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda mücadele edecek.A, B ve C gruplarının son haftasında alınan sonuçlar şöyle:A GrubuBayern Münih (Almanya) - Lokomotiv Moskova (Rusya): 2-0Salzburg (Avusturya) - Atletico Madrid (İspanya): 0-2B GrubuInter (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 0-0Real Madrid (İspanya) - Borussia Mönchengladbach (Almanya): 2-0C GrubuOlympiakos (Yunanistan) - Porto (Portekiz): 0-2Manchester City (İngiltere) - Olympique Marsilya (Fransa): 3-0Salah'tan tarihe geçen gol: Gerrard'ı geride bıraktı

Salah'tan tarihe geçen gol: Gerrard'ı geride bıraktı
Salah'tan tarihe geçen gol: Gerrard'ı geride bıraktı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde liderliği garantileyen Liverpool'un, gruptan çıkma şansı kalmayan Midtjylland'a konuk olduğu mücadele 1-1 sonuçlandı.55. saniyede fileleri havalandıran Muhammed Salah, Liverpool'un turnuva tarihindeki en hızlı golünü kaydetti.Liverpool formasıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 22'ye çıkaran Mısırlı forvet oyuncusu, Steven Gerrard'ı geçerek bu alandaki kulüp rekorunu da kırdı.Midtjylland-Liverpool maç özetini izlemek için tıklayınAtalanta tur atladıD Grubu'nda ikinci sırayı alacak ekip, Ajax-Atalanta müsabakasıyla belirlendi.Atalanta, Ajaxlı Gravenberch'in 79. dakikada kırmızı kart gördüğü maçı, Muriel'in 85. dakikadaki golüyle 1-0 kazandı.Bu sonuçlarla puanını 13'e çıkaran Liverpool lider, 11 puana sahip Atalanta da ikinci olarak son 16 turuna yükseldi.Grubu 7 puanla 3. sırada bitiren Ajax ise yoluna UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda devam edecek.Ajax-Atalanta maç özetini izlemek için tıklayınAtalanta, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında son maçta Ajax&#39;ı 1-0 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi&#39;nde son 16 takım arasına adını yazdırdı #UCL pic.twitter.com/jZDiR9T47v&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 9, 2020 Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz veda: Bir ilki yaşadılar

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