​Şampiyonluk maçında Uğurcan Çakır penaltı kurtardı.

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PKK'dan kaçan iki terörist daha teslim oldu: Sayı 27'ye yükseldi

İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan iki terör örgütü mensubunun daha bugün güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu. Bakanlık, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısının 27'ye yükseldiğini bildirdi.