Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor Şampiyonluk maçında Uğurcan Çakır penaltı kurtardı
FUTBOL FUTBOL

Şampiyonluk maçında Uğurcan Çakır penaltı kurtardı

Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u ağırladı. Mücadelenin 56. dakikasında Uğurcan Çakır, Antalyasporlu oyuncu Fredy'nin penaltısını kurtardı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Şampiyonluk maçında Uğurcan Çakır penaltı kurtardı
Uğurcan Çakır

Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor şampiyonluk maçında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaştı. Mücadeleye hızlı başlayan bordo-mavili takım 3. dakikada Cornelius'un golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Antalyaspor, 51. dakikada Ndao ile skoru 1-1'e getirdi. 55. dakikada ise deplasman ekibi penaltı kazandı.

  • Şampiyonluk maçında Uğurcan Çakır penaltı kurtardı
  • Trabzonspor'a şampiyonluk için en az 1 puanını gerektiği mücadelede Uğurcan Çakır kalesinde devleşti. Tecrübeli kaleci Fredy'nin penaltısını çok şık bir şekilde kurtardı ve takımına önemli bir katkı sağladı.
Kalesinde devleşti

Kalesinde devleşti

​Şampiyonluk maçında Uğurcan Çakır penaltı kurtardı.
Maçın bittiğini sanıp sahaya girdiler

Maçın bittiğini
sanıp sahaya girdiler

Şampiyonluk maçında şaşkına çeviren anlar.
Trabzonspor efsanesi geri döndü

​Trabzonspor'un golü sonrasında unutulmaz bir sevinç yaşandı.

​Trabzonsporluların koreografisi sosyal medyada gündem oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki.
1453 detayı

1453 detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı oda soruldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.