Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor şampiyonluk maçında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaştı. Mücadeleye hızlı başlayan bordo-mavili takım 3. dakikada Cornelius'un golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıya hızlı başlayan Antalyaspor, 51. dakikada Ndao ile skoru 1-1'e getirdi. 55. dakikada ise deplasman ekibi penaltı kazandı.
- Şampiyonluk maçında Uğurcan Çakır penaltı kurtardı
- Trabzonspor'a şampiyonluk için en az 1 puanını gerektiği mücadelede Uğurcan Çakır kalesinde devleşti. Tecrübeli kaleci Fredy'nin penaltısını çok şık bir şekilde kurtardı ve takımına önemli bir katkı sağladı.
Uğurcan Çakır, penaltıda gole geçit vermiyor!pic.twitter.com/sKpdzSZeto
Uğurcan Çakır, penaltıda gole geçit vermiyor!pic.twitter.com/sKpdzSZeto— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) April 30, 2022