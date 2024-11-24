Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor, kendi sahasında karşılaştığı Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Karşılaşmada perdeyi açan golü kırmızı-beyazlılar adına 35. dakikada Dimata attı. Maçın skorunu belirleyen golü 46. dakikada Vincent Cordova kaydetti.
Bu sonucun ardından Samsunspor puanını 26 yaparak üçüncü sıradaki yerini korudu. Alanyaspor ise 11 puanla 16. sıraya yükseldi.
18. dakikada Samsunspor'un sağ taraftan atağında Dimata ceza sahası içine girer girmez ortaladı. Arka direkte Emre Kılınç'ın yatarak kafa vuruşunda, top direğin dibinden auta çıktı.
29. dakikada Alanyaspor'un atağında Augusto'nun ceza sahasına ortasında iyi yükselen Makouta kafayla vurdu, meşin yuvarlak üsttün auta gitti.
35. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Ani gelişen atakta Emre Kılınç'ın pasında topla buluşan Dimata, ceza sahasında defanstan sıyrıldıktan sonra sert vurdu, meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın yanından ağlarla buluştu: 1-0.
39. dakikada Samsunspor atağında Zeki Yavru'nun pasında ceza sahası içinde bomboş pozisyondaki Sonar Aydoğdu'nun kötü vuruşunda, top yandan auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı Reeder Samsunspor'un 1-0 üstünlüğü ile bitti.
Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen ve Futbol Direktörü Fuat Çapa, geçen yıl Samsunspor'un teknik direktörlüğünü yapan Markus Gisdol'a plaket ve çiçek verdi.
46'ncı dakikada Janvier'in sağ çaprazda ceza sahasının önünden ortaladı topa Cordova'nın ön direkte kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
58'inci dakikada Janvier'in kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Lima'nın kafa vuruşunda Zeki Yavru topu kale çizgiden çıkartarak mutlak golü önledi.
77'nci dakikada Cordova'nın yerden pasıyla buluşan Hwang kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleye çektiği şutu Okan son anda dokunarak topu uzaklaştırdı.
80'inci dakikada Schindler'in sektirdiği topu önünde bulan Augusto'tun şutunda defansa çarpan top kornere çıktı.
86'ncı dakikada ani gelişen Samsunspor atağında Soner Aydoğdu'nun ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.
90+5'inci dakikada Alanyaspor'un kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Lima'nın kafa vuruşunda kaleci topu son anda önleyerek kornere çıkarttı.
Karşılaşma 1 - 1 sonuçlandı.